DOZNAJEMO Ljudi iz HNS-a ne vjeruju u Svetininu verziju priče, ponudili su mu dvije opcije...

Burno je ovih dana u hrvatskom nogometu. Prije nekoliko dana Slobodna Dalmacija objavila je fotografije Tomislava Svetine, Božidara Šikića i Nevena Šprajcera s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem, pravomoćno osuđenim za gospodarski kriminal u Dinamu. Navodno su se spomenuti našli na ručku u restoranu Udovice, između Čitluka i Mostara, nakon Nove godine.

U HNS-u su ljutiti i pitaju se što je s Mamićem radio spomenuti Svetina, glavni tajnik HNS-a i predsjednik ZNS-a. Svetina je za Večernji list kazao kako je riječ o slučajnom susretu.

- Nema govora o bilo kakvom sastanku ili planiranom dogovoru s Mamićem. Gdje se drugi pojedinci kreću i u koje restorane dolaze, ja na to ne mogu utjecati. Više od sedam godina nisam se vidio sa Zdravkom Mamićem. Maliciozne teze i lažne konstrukcije koje su se pojavile toliko su promašene da je sve pomalo i smiješno.

Doznajemo da u Svetininu verziju priče ljudi iz krovne organizacije hrvatskog nogometa baš i ne vjeruju. U ponedjeljak su mu ponudili dvije opcije: ili da sam podnese ostavku ili će HNS sazvati sjednicu Izvršnog odbora na kojoj su Svetini, kažu nam ljudi bliski HNS-u, šanse kao "glinenom golubu". Svetina bi, dakle, po svemu uskoro trebao biti bivši.