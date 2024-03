Doznajemo: Osijek pristao biti gost u Rudešu, 5. travnja piše se povijest zagrebačkog kvarta...

Rudeš će 5. travnja po prvi puta u povijesti odigrati prvoligašku utakmicu na svom stadionu! Osječani su se prvi pokazali gospodom, dali suglasnost Rudešu, te im dali do znanja kako su spremni gostovati na ŠRC Rudeš. Podsjetimo, Rudešani cijele sezone traže način kako biti domaćini u svom kvartu, proteklih su dana za to dobili suglasnost HNS-a, ali pod jednim uvjetom. Samo ako im na to do kraja sezone pristanu i njihovi suparnici. A Osječani su to prvi prihvatili.

Posljednjeplasirana momčad lige do sada je sve utakmice u sezone igrala u Kranjčevićevoj ulici, iako su Rudešani u cijelu priču oko domaćinstva na svom travnjaku utrošili i preko milijun eura. I ta im je mogućnost dana tek kad su šanse za njihovim ostankom u ligi svedene na minimum. Rudešanima je sada protiv Osijeka cilj napuniti tribine, na prvoligašku utakmicu dovesti i do 2000 navijača, pokazati kako cijeli kvart živi za nogomet. I za NK Rudeš.

Do kraja sezone Rudeš će (poslije Osijeka) još biti domaćin Slaven Belupu, Varaždinu, Istri i Lokomotivi, pa će čelnici zagrebačkog kluba prije svake utakmice slati dopise svojim suparnicima, od svakoga tražiti suglasnost da se taj dvoboj odigra u Rudešu. Osječani su na to pristali, pitanje je hoće li na isti prijedlog pristati i drugi prvoligaški klubovi. Rudeš će tako 5. travnja ispisati povijest, po prvi puta u povijesti neku prvoligašku utakmicu odigrati u svom kvartu. A kako nam kažu, to će za cijeli Rudeš biti pravi spektakl. I treba biti...