Obavijesti

Sport

Komentari 9
NOVO POJAČANJE

DOZNAJEMO Reprezentativac BiH na koračić je do Hajduka!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
DOZNAJEMO Reprezentativac BiH na koračić je do Hajduka!
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dženis Burnić nekad je bio njemački reprezentativac i prvotimac Borussije Dortmund, vodio ga je Thomas Tuchel, a danas je slobodan igrač nakon epizode u Karlsruheru. Trebao bi pojačati konkurenciju u veznom redu

Admiral

Dok je Hajduk otputovao na utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa (četvrtak, 19 sati), u klubu finiširaju osmo pojačanje ovoga ljeta nakon Dalissona, Aleca Van Hoorenbecka, Anđela Šutala, Mathieua Acapandiea, Etnika Brrutija, Alberta del Morala i Marina Šotičeka. Kako doznaju 24sata, na pragu dolaska je bosanskohercegovački reprezentativac Dženis Burnić (28).

Radi se o defenzivnom veznjaku koji može igrati i kao središnji vezni i na desnoj strani, tržišna mu je vrijednost proteklih godinu i pol 1,2 milijuna eura, a 1. srpnja postao je slobodan igrač nakon isteka trogodišnjeg ugovora s njemačkim drugoligašem Karlsruherom.

Igra?i kluba Borussia Dortmund
Foto: Elmar Kremser/DPA

Dženis Burnić cijelu je nogometnu karijeru proveo u Njemačkoj, čiji je bio i mladi reprezentativac od 15. do 21. godine, a potom je prije dvije godine odlučio prihvatiti poziv Sergeja Barbareza i nastupati za "zmajeve". Skupio je 22 nastupa, među kojima i dva na Svjetskom prvenstvu, u završnicama utakmica protiv Kanade i Katra u grupnoj fazi.

Igrač rođen u Hammu na zapadu Njemačke počeo se baviti nogometom u Borussiji Dortmund, kroz čije je mlađe kategorije stasao do seniorskog uzrasta, igrao je i za rezerve, a ima i dva nastupa za prvu momčad u sezoni 2016/17. pod vodstvom Thomasa Tuchela, po jedan u Bundesligi i Ligi prvaka.

Nakon te sezone Borussia ga je slala na posudbe u Stuttgart i Dynamo Dresden, a 2020. za 500.000 eura odlazi u Heidenheim. Nakon tri godine bez odštete prelazi u Karlsruher, u kojem se zadržao do prošlog mjeseca.

Statistika Dženisa Burnića

Foto: Sofascore za 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
UŽIVO Transferi: Rijeka dovela novog vratara, a Jakirov Hull pronašao zamjenu Panduru
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka dovela novog vratara, a Jakirov Hull pronašao zamjenu Panduru

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu
POGLEDAJTE GOLOVE

Dinamo - Kauno 5-0: Pukla je petarda na Maksimiru! 'Modri' jednom nogom u 4. pretkolu

Hrvatski prvak ima prednost od pet golova protiv momčadi koju vodi hrvatski trener Željko Sopić nakon prvog susreta 3. pretkola Lige prvaka. Prolazak mora potvrditi u utorak od 19 sati, već čeka norveški Viking
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026