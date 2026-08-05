DOZNAJEMO Reprezentativac BiH na koračić je do Hajduka!

Dok je Hajduk otputovao na utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa (četvrtak, 19 sati), u klubu finiširaju osmo pojačanje ovoga ljeta nakon Dalissona, Aleca Van Hoorenbecka, Anđela Šutala, Mathieua Acapandiea, Etnika Brrutija, Alberta del Morala i Marina Šotičeka. Kako doznaju 24sata, na pragu dolaska je bosanskohercegovački reprezentativac Dženis Burnić (28).

Radi se o defenzivnom veznjaku koji može igrati i kao središnji vezni i na desnoj strani, tržišna mu je vrijednost proteklih godinu i pol 1,2 milijuna eura, a 1. srpnja postao je slobodan igrač nakon isteka trogodišnjeg ugovora s njemačkim drugoligašem Karlsruherom.

Foto: Elmar Kremser/DPA

Dženis Burnić cijelu je nogometnu karijeru proveo u Njemačkoj, čiji je bio i mladi reprezentativac od 15. do 21. godine, a potom je prije dvije godine odlučio prihvatiti poziv Sergeja Barbareza i nastupati za "zmajeve". Skupio je 22 nastupa, među kojima i dva na Svjetskom prvenstvu, u završnicama utakmica protiv Kanade i Katra u grupnoj fazi.

Igrač rođen u Hammu na zapadu Njemačke počeo se baviti nogometom u Borussiji Dortmund, kroz čije je mlađe kategorije stasao do seniorskog uzrasta, igrao je i za rezerve, a ima i dva nastupa za prvu momčad u sezoni 2016/17. pod vodstvom Thomasa Tuchela, po jedan u Bundesligi i Ligi prvaka.

Nakon te sezone Borussia ga je slala na posudbe u Stuttgart i Dynamo Dresden, a 2020. za 500.000 eura odlazi u Heidenheim. Nakon tri godine bez odštete prelazi u Karlsruher, u kojem se zadržao do prošlog mjeseca.

Statistika Dženisa Burnića