Obavijesti

Sport

Komentari 57
STIŽE U ZAGREB

DOZNAJEMO Saga je gotova, Livaković dolazi u Dinamo!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: < 1 min
DOZNAJEMO Saga je gotova, Livaković dolazi u Dinamo!
ARHIVA - 2022. Dinamo u Maksimiru pobijedio Chelsea | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako ekskluzivno doznajemo, sve je dogovoreno između Dinama i Fenerbahčea te će Livaković doći na posudbu u Dinamo. Zagrebački klub će posudbu platiti 200.000 eura

Admiral

Navijači Dinama konačno imaju razloga za zadovoljstvo, u Maksimir se vraća Dominik Livaković. Sve je riješeno, dogovoreno, pa će reprezentativni vratar već u srijedu krenuti put Zagreba. Odraditi liječničke preglede i stići na posudbu do kraja sezone. Kako saznajemo, Zagrepčani će za Livakovića platiti Turcima za posudbu 200 tisuća eura, a u ugovoru nema klauzule o otkupu ugovora.

Pokretanje videa...

Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske 01:05
Otkrivamo pozadinu transfera: Livaković je htio doći u Dinamo, ali ipak je otišao put Španjolske | Video: 24sata Video

Jasno, to ne znači da se Livaković neće i dulje zadržati u modrom domu, svi su u Maksimiru uvjereni kako će novi/stari vratar "modrih" i dulje biti član Dinama. Zvonimir Boban i društvo namjeravaju na ljeto krenuti u nove pregovore s Turcima, pa konačno otkupiti Livakovića i zadržati ga u Maksimiru. Mario Kovačević sad konačno dobiva veliko pojačanje za nastavak sezone, Livaković će po povratku odmah postati jedan od lidera i kapetana Dinama.

Dobre su ovo vijesti i za Zlatka Dalića koji sada lakše diše. Livaković će konačno dobiti željene minute, pa spreman dočekati Svjetsko prvenstvo u SAD-u. U Dinamu ga odmah čeka startna pozicija, bez obzira što se Ivan Filipović posljednjih tjedana nametnuo kao prva vratarska opcija Marija Kovačevića. Hrvatska reprezentativna jedinica tako će predvoditi "modre" na putu do novog naslova prvaka, a onda ga s "vatrenima" očekuje još jedno veliko natjecanje.

Livaković će postati drugo zimsko pojačanje Dinama, prije njega u Maksimir je stigao tek filipinski reprezentativac Paul Tabinas. U međuvremenu redove hrvatskog viceprvaka za sada su napustili Dejan Ljubičić (karijeru nastavio u Schalkeu), Leon Jakirović koji je postao član milanskog Intera, dok su na posudbama u Vukovaru završili Lovre Kulušić i Moreno Živković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 57
UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hajduk dovodi bivšeg golmana natrag u Split

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska
VAŽNA POBJEDA

Hrvatska - Slovenija 29-25: Na korak do polufinala Europskog prvenstva! Ostaje još Mađarska

HRVATSKA - SLOVENIJA 29-25: Hrvatska je u vodstvu od samog početka i nije gubila na utakmici. Slovenci su zaprijetili i izjednačili na 19-19 u 47. minuti, ali onda su svjetski doprvaci dodali gasa i došli do slavlja
Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest
POVOLJAN REZULTAT ZA NAS

Švicarska - Island 38-38: Remi u drami u Malmöu! Hrvatskoj stigla neočekivano dobra vijest

ŠVICARSKA - ISLAND 38-38 Ovim remijem otvorio se put Hrvatskoj da ako u dvije preostale utakmice pobjedi osigura prolazak u polufinale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026