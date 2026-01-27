DOZNAJEMO Saga je gotova, Livaković dolazi u Dinamo!

Navijači Dinama konačno imaju razloga za zadovoljstvo, u Maksimir se vraća Dominik Livaković. Sve je riješeno, dogovoreno, pa će reprezentativni vratar već u srijedu krenuti put Zagreba. Odraditi liječničke preglede i stići na posudbu do kraja sezone. Kako saznajemo, Zagrepčani će za Livakovića platiti Turcima za posudbu 200 tisuća eura, a u ugovoru nema klauzule o otkupu ugovora.

Jasno, to ne znači da se Livaković neće i dulje zadržati u modrom domu, svi su u Maksimiru uvjereni kako će novi/stari vratar "modrih" i dulje biti član Dinama. Zvonimir Boban i društvo namjeravaju na ljeto krenuti u nove pregovore s Turcima, pa konačno otkupiti Livakovića i zadržati ga u Maksimiru. Mario Kovačević sad konačno dobiva veliko pojačanje za nastavak sezone, Livaković će po povratku odmah postati jedan od lidera i kapetana Dinama.

Dobre su ovo vijesti i za Zlatka Dalića koji sada lakše diše. Livaković će konačno dobiti željene minute, pa spreman dočekati Svjetsko prvenstvo u SAD-u. U Dinamu ga odmah čeka startna pozicija, bez obzira što se Ivan Filipović posljednjih tjedana nametnuo kao prva vratarska opcija Marija Kovačevića. Hrvatska reprezentativna jedinica tako će predvoditi "modre" na putu do novog naslova prvaka, a onda ga s "vatrenima" očekuje još jedno veliko natjecanje.

Livaković će postati drugo zimsko pojačanje Dinama, prije njega u Maksimir je stigao tek filipinski reprezentativac Paul Tabinas. U međuvremenu redove hrvatskog viceprvaka za sada su napustili Dejan Ljubičić (karijeru nastavio u Schalkeu), Leon Jakirović koji je postao član milanskog Intera, dok su na posudbama u Vukovaru završili Lovre Kulušić i Moreno Živković.