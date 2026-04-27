DOZNAJEMO Stjepan Radeljić dogovorio je uvjete s Dinamom!

Piše Mato Galić,
Foto: Alex Kuhn/ArtService/FORUM/PIXSE

Dovođenje stopera mogao bi biti znak da će Dinamo u ljetnom prijelaznom roku napustiti Sergi Dominguez. Za Španjolca je Lazio navodno spreman ponuditi 10 milijuna eura, a Dinamo zamjenu za mladog braniča dovodi besplatno

Stjepan Radeljić (28) prošlog je ljeta bio velika želja Dinama, ali apetiti Damira Miškovića, gazde Rijeke, bili su - preveliki. Barem iz perspektive kluba iz Maksimirske 128. 

Ipak, prst sudbine htio je da stasiti bh. stoper ipak postane 'modri'. Kako doznajemo, Radeljić je sve dogovorio s Dinamom i priključit će novoj momčadi ovog ljeta, po isteku ugovora s Rijekom.

Radeljić je ovih dana/mjeseci bio vruća roba na tržištu. U Hull ga je zvao Sergej Jakirović, koji ga je nekoć vodio u Rijeci, imao je i ponudu Slovan Bratislave, ali zov Dinama bio je najjači. 

Bosanskohercegovački stoper u Rijeku je stigao u ljeto 2023., a ove je sezone odigrao 39 utakmica i zabio jedan gol, uz čak četiri asistencije. Prema Transfermarktu vrijedi 2,8 milijuna eura. 

