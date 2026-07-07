VIDEO Dani Olmo: Protiv koga nikad ne bih igrao? Dinama! Komu se najviše divim? Dinamu

Dani Olmo (28) zvijezda je španjolske nogometne reprezentacije i Barcelone, u koju se vratio prije dvije godine, nakon što je s "furijom" postao europski prvak u Njemačkoj. Uoči dvoboja protiv Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva, koji je njegova selekcija dobila 1-0, veznjak je u TV razgovoru za Teledeporte odgovarao niz kratkih pitanja i pritom u tri navrata spomenuo zagrebački Dinamo, za koji je igrao pet i pol godina.

POGLEDAJTE GALERIJU: Olmovo odrastanje

Momčad protiv koje voliš igrati?

- Madrid.

Protiv koje ne bi volio igrati?

- Rekao bih, protiv bivše momčadi... Dinamo Zagreba.

Klub koji ti stvara dobre uspomene?

- Dinamo Zagreb.

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A loše?

- Bayern. Oduzeo mi je puno radosti u Bundesligi dok sam bio u Leipzigu.

Čiji te navijači impresioniraju?

- Vjerojatno nema smisla da kažem naše, zar ne? Betisovi.

Čiji ti se stadion sviđa?

- Wembley.

Klub s kojim se još nisi susreo, a volio bi?

- Boca, Boca Juniors.

Koji ti je privlačio pozornost odmalena?

- Također Boca Juniors.

Čiji ti se trener sviđa?

- PSG-ov Luis Enrique.

Koji ti je lijepo gledati kako igra?

- Također PSG.

Prema kojem osjećaš divljenje?

- Dinamo Zagreb, zbog onoga što sam tamo proživio - govori Dani.

Zagreb: Dani Olmo pozdravio je navijače Dinama | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Bjelica: Postojala je mogućnost da igra za Hrvatsku

Olmo je napustio čuvenu Barceloninu školu La Masiju sa 16 godina 2014. i šokirao svijet transferom u "modre". Velik je utjecaj na njega u Maksimiru imao Nenad Bjelica, koji ga je trenirao u prvoj momčadi.

- Drugi igrači La Masije odlazili su vrlo mladi u razne države, ali nitko u Hrvatsku. Iznenadio me što je došao ovamo - kazao je bivši trener Dinama za stranice Fife.

- Razgovarali su s njegovim agentima i odlučili da je to dobra opcija. Barcelona je u to vrijeme imala drugačiju strategiju, igrači su debitirali s 22 ili 23 godine, a mi smo svake godine morali zarađivati prodajom igrača, obično bismo igrali u Europi i trebali smo rezultat, tako da su najbolji debitirali sa 17 ili 18 - prisjetio se tadašnji sportski direktor Dinama Marko Vukelić.

Bjelica je dodao:

- Na kraju je obitelj donijela odluku i znam da je imao teških trenutaka. Nisam siguran da je sve išlo kako su očekivali, ali je na kraju uspjelo i svi mogu biti sretni zbog toga.

Zagreb: Derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka završen je bez pobjednika 1:1 | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

- Bio je dječak, naravno da nije bilo lako, pogotovo u nekim trenucima kad ne bi puno igrao. Bilo je izazova, ali ima osobnost i kvalitetu koja je nadvladala sve - dodao je Vukelić.

S Bjelicom je imao blizak odnos.

- Osjećao se ugodno sa mnom jer sam mogao razgovarati s njim na njegovu jeziku, kao i s njegovim ocem. Razmijenili smo nekoliko stvari gdje bi se mogao popraviti i promijeniti. Uvijek smo imali otvoren odnos, i prijateljski, ali i kao trener i igrač. On je najbolji igrač kojeg sam trenirao. Radio sam s mnogim velikim igračima kao što su Marek Hamšik i Leonardo Bonucci, Dinamovim mladićima poput Joška Gvardiola, ali Dani je najbolji. Mogu reći samo dobre stvari o njemu i obitelji - rekao je Nenad.

Olmo je u Hrvatskoj igrao toliko dobro da ga je i HNS razmišljao privoliti da igra za "vatrene".

- Puno se o tome govorilo. Postojala je mogućnost, ali uvijek bi govorio da bi izabrao Španjolsku da ga pozove. To je normalno i razumljivo. Kad je debitirao za U-21 reprezentaciju Španjolske, rasprave su završile - dodao je Bjelica.

Debitirao je za "la roju" kao igrač Dinama, a gotovo sedam godina poslije ima 55 nastupa i 12 golova za seniore. Nakon europskog naslova, napada i svjetski, gdje ga u borbi za polufinale očekuje Belgija (petak, 21 sat).