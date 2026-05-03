OPORAVLJA SE

Doznajemo: Treneru Čakovca pozlilo usred utakmice, hitno mu ugrađena tri stenta

Piše Domagoj Vugrinović,
Borkovićevo stanje u međuvremenu se stabiliziralo te se nalazi na kardiološkom odjelu KBC-a Sestre milosrdnice, gdje se uspješno oporavlja

Rukometaši Moslavine pobijedili su u Čakovcu u posljednjem kolu Premijer lige 35-30 (15-17) i tako osigurali ostanak u elitnom razredu hrvatskog rukometa. Ipak, rezultat i zbivanja na parketu ostali su u drugom planu zbog dramatičnih scena koje su se odvijale uz teren. Sredinom drugog poluvremena, oko 35. minute, treneru Čakovca Josipu Borkoviću iznenada se javila bol u prsima te mu je pozlilo. U prvi mah činilo se da je riječ o problemima s tlakom, no Borković je brzo shvatio ozbiljnost situacije i odlučio potražiti liječničku pomoć.

Utakmicu su nakratko prekinuli kako bi mu pružili pomoć, nakon čega je trener sam napustio dvoranu te su ga hitno prevezli u kutinsku bolnicu. Kako doznajemo, ondje su mu liječnici napravili EKG, a potom odlučili da ga trebaju odmah transportirati u zagrebački KBC Sestre milosrdnice, umjesto u bliži Sisak. Ta se odluka pokazala ključnom jer su mu u Zagrebu liječnici pružili potrebnu skrb, podvrgnuli ga intenzivnom liječenju i ugradili mu tri stenta.

Za to vrijeme utakmica se nastavila, ali vidno potreseni igrači Čakovca teško su se mogli vratiti u ritam. Momčad je do tada imala vodstvo, no u nastavku je Moslavina preokrenula i došla do pobjede, dok je susret s klupe priveo kraju pomoćni trener. Borkovićevo stanje u međuvremenu se stabiliziralo te se nalazi na kardiološkom odjelu, gdje se uspješno oporavlja.

