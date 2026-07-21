Doznajemo: Zelenika nije tražio transfer, već nije želio potpisati novi ugovor s Varaždincima...

Varaždin se sprema za novi europski ispit, a Nikola Šafarić se dva dana prije važnog dvoboja s Jablonecom javno odrekao golmana Olivera Zelenike. Iskusni vratar i dugogodišnji kapetan Varaždina prema riječima svog trenera seli na klupu jer je "izrazio želju za odlaskom iz kluba".

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- Pričao sam i sa Zelenikom i sa Silićem, Silić je čak imao neku ponudu, a Zelenika je izrazio želju da bi htio otići. Čeka neke ponude, nema još ništa konkretno i onda smo dogovorili da nemamo problema da se Zelenika proda, ali onda Silić postaje prvi vratar. Ako Zelenika ne nađe ništa i produži ugovor onda ćemo razmišljati o tome da stane na gol - rekao je Šafarić za Sport Klub.

E sad, kako saznajemo, cijela priča nije baš išla u tom smjeru. I Zelenika nikad nije izrazio želju za transferom! Cijela je priča zapela oko novog ugovora kojeg 33-godišnji golman nije (još) bio spreman potpisati. A priče o transferu nikad nisu ni postojale. Uostalom, Zelenika je već šest puta produljivao ugovor s klubom, tu nikada nije bilo nikakvih problema.

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Potpuno je nejasno zašto se Šafarić na ovakav način obračunao sa svojim dugogodišnjim vratarom, zašto je Zeleniku odlučio zacementirati na klupu. I OK, to uvijek može biti trenerova odluka, ali najveći problem su izjave samog trenera, priče o "traženju inozemnog transfera". Priče koje nikad nisu ni postojale. I priče koje donose nered u svlačionicu...

Varaždin će u četvrtak u 2. pretkolu Konferencijske lige dočekati Jablonec, na vratima će biti Josip Silić. Zelenika je spreman, čekat će svoju priliku na klupi, sasvim je jasno kako bi volio zaigrati u još jednom pohodu Varaždinaca na grupnu fazu europskih natjecanja. Šafarić se odlučio za drugu golmansku opciju, ali i potpuno krivu retoriku. I nepotrebno si, dva dana prije utakmice, stvorio probleme unutar momčadi...