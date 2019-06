Dr. Ivo nakon seta zagrijavanja 'dizelaški' preokrenuo Lopeza

Na 18 Celzijevih stupnjeva u Surbitonu, Ivo Karlović morao je odraditi set za zagrijavanje da bi došao 'na radnu temperaturu' i pobijedio Feliciana Lopeza (1-6, 7-6(5),7-6(4)) po drugi put u manje od deset dana.

Susret dvaju veterana krenuo je neočekivano dobro za Španjolca. Dr. Ivo mlađem je kolegi prepustio dva servisa u prvom setu i izgubio s glatkih 6-1. Ali pokazalo se da je Karloviću samo trebalo malo bolje zagrijavanje jer je u drugom setu držao svoj servis te povećao broj osvojenih poena nakon prvih servisa na iznad 85%.

To je rezultiralo trinaestom igrom u kojoj je Karlović slavio 7-5. U trećem, odlučujućem setu, Ivo je stigao do breaka za 4-3, servirao za set kod 5-5, imao i meč loptu, ali neumorni Lopez uspio je vratiti izgubljeni servis i opet doći do trinaeste igre. Valja spomenuti da je Karlović kod 6-5 za Lopeza morao spašavati i meč loptu.

No u odlučujućem tie breaku dileme nije bilo. Mini break je uzeo hrvatski tenisač za 5-3 i sigurno odservirao za konačnih 7-4 te tako izborio plasman u četvrtfinale turnira u Velikoj Britaniji. Tamo ga čeka još jedan veliki server, srpski tenisač Viktor Troicki koji je u osmini finala slavio protiv Kanađanina Polanskog.