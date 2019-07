Dr. Ivo nije izvršio operaciju: Karlović ispao s Wimbledona

Hrvatski tenisač Ivo Karlović nije uspio proći u treće kolo Wimbledona. Najstariji tenisač na All England Clubu nije pronašao formulu protiv Talijana Thomasa Fabbianija i izgubio je sa 6-3, 6-7, 6-3, 6-7 i 6-4 te ispao iz drugog kola.

U prvom setu oba su tenisača držala uvjerljivo svoje servise sve do osmog gema, kada je doktoru zadrhtala ruka. Talijan je sjajnim reternima došao do 'breaka', a potom i u sljedećem gemu sa servisima odveo prvi set u svoju korist.

U drugom setu gledali smo sličnu priču kao i u prethodnom setu. Obojica su držala servise, no više je ipak problema imao naš tenisač. Fabbiani je imao čak i dvije break lopte u sedmom gemu, no ovaj put je u miru nastavio operaciju. Otišlo se u 'tie break' na čemu je Ivo i doktorirao. Obojica su uzeli poene na protivnikovom servisu na samome početku, a onda je Karlović na 7-6 iskoristio prvu set loptu u meču na Fabbianovom servisu i izjednačio na 1-1 u setovima.

Taman kad smo pomislili da operacija ide u dobrom smjeru, pojavile su se male komplikacije. Fabbiani je odmah u drugom gemu oduzeo servis našem Divu i mirno držao servis do kraja za 2-1 u setovima.

A ona je krenula kanonada asova u četvrtom setu. Talijan je na Ivinom servisu osvojio samo pet poena i o novoj 'break' lopti je mogao samo sanjati. Zabio je devet aseva, no i Fabbiani je bio odličan na svome servisu i otišlo se u novi 'tie break'.

Tu je Fabbiani puno bolje krenuo i poveo jako brzo 3-0. Pomislili smo na trenutak da je to možda kraj za našeg doktora, no on nas je opet opovrgnuo. Od sljedećih osam poena on je osvojio čak sedam i na protivnikovom servisu, onako gospodski i romantičarski kako njemu priliči, sjajnim 'sliceom' stigao do seta i izjednačio na 2-2.

Identični scenarij gledali smo i u posljednjem setu. Obojica su vrlo dobro držala servise sve do 10. gema kada je Ivo upao u krizu. Talijan je došao do 15-40 i imao dvije meč lopte no Karlović je sa sjajnim servisima to neutralizirao. Odmah poslije toga Fabbiani je pogodio nemoguće s bekendom i potom iskoristio treću meč loptu za veliku pobjedu i prolazak u treće kolo. Tamo će igrati protiv pobjednika meča između Verdasca i Ebdena.

Unatoč porazu, Ivo može biti zadovoljan odrađenim turnirom. Ždrijeb mu je išao na ruku, no nažalost, operacija je ovaj put 'zaštekala'. Tako je Hrvatska ostala na dva predstavnika na Wimbledonu, a riječ je o Petri Martić i Marinu Čiliću...