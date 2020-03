'Dr. Ivo' oduševio fotkom: Evo me s Ivicom i malim Noletom...

Tenisa nema idućih šest tjedana, Indian Wells otkazan je tik pred početak, a Ivo Karlović (41) nije gubio vrijeme pa je boravak u Kaliforniji iskoristio za turistički obilazak Los Angelesa i to podijelio s obožavateljima na Instagramu.

Navratio je Ivo i u Staples Center, dom NBA franšiza Lakersa i Clippersa, i susreo se s hrvatskim košarkašem Ivicom Zupcem (22) koji je u posljednje vrijeme igrao u sjajnoj formi. S njima dvojicom bio je i najbolji tenisač svijeta Novak Đoković (32).

"S Ivicom i malim Noletom", napisao je "Div sa Šalate" u opisu fotografije na kojoj se jasno vidjelo kako Đokovićevih 188 centimetara visine nije ništa u usporedbi s Karlovićevih 211 i Zupčevih 213.

Karlović se prije nekoliko dana u svom stilu našalio i na Twitteru oko zaustavljanja sezone.

"Tenis je suspendiran na šest tjedana. Još jedne pripreme izvan sezone. Baš mi je to trebalo. Preporučuju društvenu udaljenost kako bi zaustavili korona virus, a ja to radim od ranih 2000-ih."

Tennis suspended for 6 weeks. Another off season training camp again. Just what I needed..