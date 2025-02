Drama golmana Danske uoči finala: Cijeli dan ništa nisam jeo

Danska je prvak svijeta, hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je veliko srebro i nakon niza godina bez značajnijih uspjeha konačno se izdigla iz svih problema. U finalu Svjetskog prvenstva ipak nije uspjela pobijediti zahtjevnog suparnika, koji je slavio 32-26 i čak četvrti put zaredom osvojio svjetsko zlato.

Zasluge za sve uspjehe idu i bivšem danskom rukometašu, danas izborniku reprezentacije Nikolaju Jacobsenu (53), koji je na klupi Danaca od 2017. godine.

- Igrali smo fantastičan rukomet od prvog do posljednjeg dana. Bravo za igrače, ne samo da su nevjerojatni na terenu nego i izvan njega. Ovi mladi dečki vole igrati rukomet - rekao je Jacobsen nakon finala.

Danski izbornik je naglasio kako je finale bilo teško, posebno u prvom dijelu.

- Finale protiv Hrvatske bilo je fizički teško. Utakmica je bila jako fizička na početku, kao što smo i očekivali, a zapravo mislim da smo se jako dobro nosili s obranom pet na jedan. Možda smo u početku promašili previše prilika, ali kasnije smo zaigrali puno bolje. Dobro smo kažnjavali hrvatske pogreške - zaključio je.

Golman Danske Emil Nielsen, koji je postao vrlo interesantan javnosti zbog svojeg fizičkog izgleda i modnog izričaja, otkrio je da je bolestan branio u finalu.

- Iza mene je vrlo burna noć. Malo sam se razbolio i to me također mučilo sinoć. Probdio sam noć, zaspao tek oko 9 ili 10 ujutro. Nisam niti jeo ništa cijeli dan koliko sam bio nervozan i pod stresom tako da sam zaista sretan da je sve ispalo u redu. Bio je to pravi maraton - rekao je golman Danske otkrivši i da se probudio pola sata prije odlaska u teretanu.