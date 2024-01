Drama na Gripama: Zadar vodio i ostao bez bodova. Sada su na ljestvici poravnati sa Splitom

U prvom ogledu dalmatinskih rivala Splita i Zadra u Jazinama slavila je domaća momčad 88-80. Večeras je pred oko 1.300 gledatelja na Gripama uzvratio Split 67-65 te se poravnao na vrhu ljestvice, sada obje momčadi imaju omjer 16-2. Dramatičan derbi dvije vodeće momčadi bio je uvertira pred ogled istih suparnika u okviru četvrtfinala Kupa Krešimira Ćosića, koji se igra na istom parketu za tri tjedna.

Slaven Rimac krenuo je u utakmicu s petorkom Kalajžić, Shorter, Vuko, Tišma i Sullivan, dok je Jusup na teren poslao Mekića, Lakića, Davisa, Drežnjaka i Žganca. Jusup za večerašnji susret nije imao na raspolaganju svog najboljeg igrača Luku Božića, koji je susret odgledao s klupe, akad se tome doda i izostanak drugog važnog zadarskog aduta Marka Ramljaka, jasno je da je to umnogome utjecalo na rotaciju i i distribuciju lopte u napadu. Bez Božića i Ramljaka većina lopti išla je na Drženjka.

Krenulo je obostrano nervozno, s dosta pogrešaka, izgubljenih lopti i promašenih šuteva. Pogađale su se samo trice, Sullivan i Kalajžić kod domaćih i Davis kod gostiju za početnih 6-3 nakon četiri minute igre u prvoj četvrtini, do konca koje smo gledali borbenu i izjednačenu košarku u kojoj je najviše pokazao Mazalin, a Zadar otišao na odmor s minimalnom prednošću 17-19.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

I u drugoj četvrtini gledali smo rovovsku bitku, Zadar je pokušavao igrom leđima prema košu stvoriti prednost, jer Split je danas bio bez centra Ljubičića, a ako bi ih domaći igrači krenuli udvajati, tražili su slobodne šutere na vanjskim pozicijama. S druge strane Split je pokušavao je nešto napraviti vanjskim šutom i prodorima, no i jedni i drugi su puno griješili i promašivali previše otvorenih šuteva da bi napravili neku značajniju prednost. Na koncu je Vujačić pogodio tricu kojom je Zadar smanjio prednost Splita, pa se na veliki odmor otišlo rezultatom 40-39.

Drugo poluvrijeme gosti otvaraju serijom 0-7 za prvo ozbiljnije vodstvo koje su održavali i povećali do kraja treće četvrtine na osam koševa prednosti. Domaći igrači forsirali su rješenja izvana, pokušavali su rješavati probleme vanjskim šutom koji ih večeras nije služio, pa je Zadar strpljivom i sigurnom igrom došao do prednosti od osam koševa.

U zadnju četvrtinu žuti su ušli agresivnije, uzeli nekoliko lopti u obrani, no što im to vrijedi kad su ih odmah ispucali dalekometnim šutevima koji su, u najboljem slučaju završavali na obruču. Izgledalo je da će Zadar bez Božića i Ramljaka doći do pobjede, ali susret je otišao u dramatičnu završnicu. Zadar je stao, kao da su se uplašili vodstva i prilike. Nisu imali hrabrosti dovršiti utakmicu, a Rimac je uporno time outima i zamjenama pokušavao oživjeti momčad. I uspio je, Tišma je zabio tricu za 58-63, tri minute do kraja Shorter je položio za 62-65, potom zabio i tricu za poravnanje 65-65. U zadnje dvije minute nervoza je okovala ruke igračima obje momčadi, promašivali su otvorene šuteve, a zadnji napad za pobjedu imali su žuti. Nakon time – outa imali su 17.5 sekundi za napad u kome je Funderburk na koncu položio loptu u koš, a u zadnjih sedam sekundi Makić se pogubio i šutnuo sa svoje polovine terena, valjda vjerujući da ističe vrijeme...

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Čestitke Splitu na pobjedi. Imali smo svoje šanse ali dali smo samo četiri koša u zadnjoj četvrtini i nismo pobijedili. Split nas je pred kraj otjerao daleko od koša, izgubili smo neke lopte, ništa, okrećemo se drugim obavezama. Imali smo skraćenu rotaciju na vanjskim pozicijama, očekujem da će nam se povrijeđeni igrači vratiti i da će biti bolje. Barem smo sačuvali osam koševa iz prvog susreta, to je važno za sada da držimo prvo mjesto. Znali smo koje su naše prednosti za koje smo se pripremili i koristili ih, volio bih iz psiholoških razloga da smo dobili ovu utakmicu, naravno, zbog Kupa... I prošle godine smo igrali s domačinom u četvrtfinalu kao i sada, baš smo računali i za takav ishod je bilo točno 2% šansi... Očito nismo imali sreće u ždrijebu - izjavio je trener Zadra nakon derbija.





- Odigrali smo jako lošu utakmicu, od prve sekunde smo igrali upravo onako kako je Zadru odgovaralo, puno individualnih rješenja, bez protoka lopte i to nas je koštalo rezultatskog minusa. Međutim, na silnu energiju u obrani u zadnjoj četvrtini vratili smo se u život. Oni su dali samo četiri koša u zadnjoj četvrtini i to je presudilo. Zadar je bio hendikepiran neigranjem Ramljaka i Božića, ali mi smo bili zbunjeni, nismo nikako uspjevali u prvih 35 minuta nešto konkretno odigrati. Na koncu su momci izvukli utakmicu, sreća nas je pomazila, ali imam nakon utakmice loš trenerski osjećaj. Što se tiče Kupa, Kup je Kup, neće biti isti pritisak, tko izgubi ispada, bit će to posebna utakmica. Imali su igrači veliku želju ali su je pokazivali na krivi način, nerezonskim šutevima... Idemo se spremiti za FMP - rekao je nakon utakmice Slaven Rimac.

Za tri tjedna isti suparnici će se ogledati na Gripama i u okviru četvrtfinala Kupa Krešimira Ćosića. Jusup će u tom ogledu vjerojatno imati na raspolaganju svoje dva važna aduta, Božića i Ramljaka.