Drama na Old Traffordu: Alexu Fergusonu pozlilo uoči derbija

Legendarni trener Manchester Uniteda Sir Alex Ferguson (84) završio je u bolnici nakon što mu je pozlilo na Old Traffordu uoči velikog derbija Premier lige protiv Liverpoola. Iako je vijest zabrinula nogometni svijet, iz kluba i medija stižu umirujuće informacije kako je riječ o mjeri opreza.

Prema izvještajima britanskih medija, Ferguson je stigao u bolnicu iz čiste predostrožnosti te su klupski dužnosnici optimistični da će se uskoro oporavljati kod kuće. Legendarnom Škotu, koji redovito prati utakmice voljenog kluba, pozlilo je više od sat vremena prije početka susreta. Neposredno prije toga fotografirao se u društvu britanskog kardiologa dr. Aseema Malhotre. Liječnička služba prvo mu je pružila pomoć u tunelu ispod tribine Stretford End, nakon čega su ga prebacili u vozilo hitne pomoći radi dodatnih pregleda. Izvori navode kako je Ferguson cijelo vrijeme bio pri svijesti, sjedio je u vozilu i osjećao se dobro.

Sjećanje na tešku bitku i nedavne gubitke

Ovaj događaj neizbježno je podsjetio javnost na ozbiljne zdravstvene probleme s kojima se Ferguson suočio 2018., kada je pretrpio izljev krvi u mozak i hitno su ga operirali. Liječnici su mu tada davali samo 20 posto šansi za preživljavanje, no on se, pokazavši nevjerojatnu borbenost, usprkos crnim prognozama uspio oporaviti.

​- Taj dan bilo je pet izljeva krvi u mozak. Troje ljudi je umrlo, a dvoje nas je preživjelo. Znaš da si sretnik - otkrio je u dirljivom dokumentarnom filmu "Sir Alex Ferguson: Never Give In" iz 2021.

Iako nema naznaka da je novi incident povezan s tim događajem, zabrinutost navijača je razumljiva. Ferguson se posljednjih godina suočio i s velikim osobnim gubitkom kada je 2023. preminula njegova supruga Cathy, s kojom je proveo 57 godina u braku.

Unatoč svim životnim izazovima, Manchester United ostao je konstanta u njegovu životu. Redovito ga navijači viđaju na tribinama, kako na domaćim tako i na gostujućim utakmicama, gdje i dalje s istim žarom prati svoj klub. Njegovu odanost nije poljuljala ni nedavna odluka novog suvlasnika, Sir Jima Ratcliffea, da mu ukine plaćenu ambasadorsku ulogu vrijednu dva milijuna funti godišnje (2,32 milijuna eura) u sklopu mjera štednje. Ratcliffe je kasnije otkrio kako je Ferguson, nakon početnog negodovanja, prihvatio odluku, rekavši da je klub stavio ispred sebe, što najbolje svjedoči o njegovoj ljubavi prema "crvenim vragovima".