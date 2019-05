Drama na St. James parku: Tri boda 'redsima', ozljeda Salaha

Bio je 'na iglama' Jurgen Klopp, ali onda je Origi malo zasmetao Lascellesu koji je matirao svog golmana Dubravku i donio velika tri boda gostujućoj momčadi (3-2)! Liverpool je sada opet prvi (94) s dva boda prednosti i utakmicom više od Manchester Cityja (92) kolo prije kraja. 'Građani' u ponedjeljak na Etihadu igraju protiv Leicestera.

Puno su sreće imali 'redsi' koji su znali da će na St. James Parku biti sve osim lagane utakmice. U vodstvo ih je već u 13. minuti doveo Virgil van Dijk kojeg su nakon kornera zaboravili stoperi Newcastlea i on se samo 'naklonio' za 0-1. No, tad su sve bolje počele izgledati 'svrake'.

I tako je u 20. minuti Atsu nakon obrane Alexandera Arnolda zabio gol za poravnanje. Bio je to dobar trenutak za domaće, ali su trebali zabiti gol - s bijele točke. Trent Alexander Arnold je prvi udarac na crti zaustavio rukom čime je zaslužio crveni karton i penal za Newcastle, ali od toga nije bilo ništa i domaći su imali 'samo' izjednačenje.

U 28. minuti novo veselje navijača gostiju. Zaboravljen je ostao Salah koji hladno pogađa za 2-1. Poludio je tada Dubravka na svoje suigrače koji su po drugi put zaboravili na najopasnijeg igrača u tom trenutku. S prednošću Liverpoola otišlo se na odmor.

U nastavku su napadali gosti, ali svoju su priliku čekali i domaći. Igralo se na obje strane, gledatelji su imali priliku gledati odličnu utakmicu. Nakon jednog kornera lopta je stigla do Rondona koji odličnim projektilom probija Alissona za 2-2 i veselje Cityjevih navijača pred malim ekranima.

Uveo je tada Klopp u igru Shaqirija, a u 73. minuti morao je uvesti i Origija koji je ostao ležati na podu nakon jednog sudara u domaćem šesnaestercu. Plakao je Salah na nosilima i tko zna koliko će 'egipatski faraon' morati odmarati nakon ove utakmice.

No, nisu očajavali 'redsi', već je Klopp sve karte bacio u napad i to mu se isplatilo. Opet je Divock Origi bio u igri kad je Lascelles u 86. minuti glavom poslao loptu u vlastitu mrežu. Nisu uspjeli domaći do kraja utakmice opasnije zaprijetiti i Liverpool je došao do vrijedna tri boda!

Sada je sve opet na Cityju koji pobijedi li u ponedjeljak Leicester kod kuće i zatim u zadnjem kolu Brighton u gostima postaje novi/stari prvak Engleske.