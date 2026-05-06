HEROJSKI ČIN

Drama na utakmici u Zdencima: Vojnik reanimirao igrača 45 minuta. Spasio mu je život...

Foto: OSRH/ T. Đalto

Razvodnik Danijel Bluha bio je izvan službe kad se nogometaš srušio na terenu, odmah je započeo oživljavanje i održao ga na životu do dolaska Hitne

Nogometnoj utakmici u Zdencima se tijekom susreta srušio igrač NK Šokadija Šumeće i ostao bez svijesti. U ključnim trenucima reagirao je pripadnik Hrvatske vojske, razvodnik Danijel Bluha, koji mu je pružio prvu pomoć i započeo reanimaciju. Bluha, koji je član Logističke satnije 1. oklopno-mehanizirane bojne 'Sokolovi', u tom trenutku nije bio na dužnosti, već je sudjelovao u organizaciji utakmice. Kad je vidio što se događa na terenu, odmah je priskočio u pomoć unesrećenom nogometašu.

- Nisam ni sekunde razmišljao, vidio sam da je čovjek u životnoj opasnosti i znao sam da moram odmah reagirati i boriti se za njegov život do dolaska Hitne pomoći - kazao je Bluha.

Bez oklijevanja je započeo postupak oživljavanja te je ozlijeđenog igrača održavao na životu čak 45 minuta, sve dok na mjesto događaja nije stigla Hitna pomoć. Njegova brza i odlučna reakcija pokazala se presudnom i mladiću je spašen život.

Ovo je još jedan primjer kako su pripadnici Hrvatske vojske osposobljeni brzo reagirati i pružiti pomoć građanima bez obzira na mjesto i vrijeme, javlja MORH.

