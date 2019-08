Drama obitelji zlatne olimpijke: Brat optuženi trostruki ubojica

Brat osvajačice zlatne olimpijske medalje Simone Biles uhićen je pod sumnjom da je u novogodišnjoj noći sudjelovao u pucnjavi u kojoj su ubijene tri osobe.

Tevin Biles-Thomas (24) optužen je za ubojstvo i zlostavljanje 31. prosinca 2018. u Clevelandu, objavili su iz tamošnje policije. Biles-Thomas je brat Simone Biles, peterostruke olimpijske pobjednice i 14-erostruke svjetske prvakinje u gimnastici. U noći pucnjave, grupa nepozvanih gostiju pristigla je u jednu kuću te započela tučnjavu, stoji u izvješću. Tučnjava je dovela do pucnjave u kojoj je upucano više osoba.

