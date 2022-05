Ljuti rivali u borbi za 'scudetto'. Ibrahimovićev posljednji ples?

Bayern München, PSG i Real Madrid još odavno su ohladili šampanjac, otvorili ga, ispili i proslavili naslov prvaka. Lakoćom su se prošetali do novih naslova i lišili nas svake neizvjesnosti u samoj završnici sezone. Jednostavno, konkurencija je bila nemoćna.

No, bez brige, to ne znači kako nema drame posljednjeg kola u najboljim europskim ligama. Za to su se pobrinuli Englezi i Talijani gdje se borba za naslov prenijela u posljednje kolo. I stoga, hladni napitak, grickalice i daljinski u ruke, ravno u naslonjač i nogometni praznik može početi.

Dominacija Juventusa u Serie A trajala je čak devet godina. Godinama smo bili lišeni svake neizvjesnosti, već gotovo na polovici prvenstva bilo bi jasno tko će ugrabiti Scudetto. No, igrači koji su godinama donosili trofeje 'staroj dami' polako su dolazili u pozne godine, neki su se umirovili, neki otišli, a novi igrači nisu pokazali da posjeduju kvalitetu dostojnu Juvea. S druge strane, konkurencija se pojačala i polako preuzela primat u talijanskom nogometu.

Tu se ponajviše misli na sjajni Inter koji je prošle sezone uvjerljivo osvojio prvi naslov prvaka nakon 11 godina, a ove sezone bi baš nakon 11 godina do titule mogao njihov mrski rival Milan.

Posljednje kolo Serie A u nedjelju donosi nam dramu i neizvjesnost. Milan ima dva boda više od Intera, a tko će se ove sezone okititi Scudettom, doznat ćemo u nedjelju od 18 sati kada Inter dočekuje Sampdoriju. U isto vrijeme Rossoneri gostuju kod Sassuola.

Milan ima sve u svojim rukama. Za naslov prvaka dovoljan mu je i bod jer u slučaju istog broja bodova gleda se međusobni omjer, a crveno-crni su tu bolji (1-1, 2-1). Ukratko, Inter mora pobijediti i nadati se da će Sassuolo srušiti njihovog mrskog rivala te im donijeti titulu.

Nerazzurri su tijekom bogate povijesti 19 puta bili prvaci, dok njihov ljuti rival ima naslov manje. Već večeras ima priliku se izjednačiti.

Kako god završilo, jedno je jasno. Hrvat će biti prvak Italije. Marcelo Brozović i Ivan Perišić godinama su nositelji Interove igre, prošle sezone bili su jedni od najzaslužnijih za naslov prvaka, a ove sezone svoju igru podignuli su na još veću razinu. Broz je proglašen najboljim veznim igračem lige, a za Perišića, kojemu istječe ugovor na kraju sezone, otimaju se najbolji svjetski klubovi. I s 33 godine igra čudesno, strah je i trepet na lijevoj strani i u ovome trenutku jedan od najboljih lijevih krila u Italiji.

Uz to, s dva gola je srušio Juventus, donio Interu Kup i baš kao i Marcelo, kompletirao sve trofeje u Italiji. Uz malu pomoć Sassuola, danas bi mogli do obrane naslova.

S druge strane, boje Milana brani Ante Rebić koji baš nema sezonu za pamćenje. Zabio je tek dva gola uz dvije asistencije u 22 utakmice, a većinom ulazi s klupe. Njegova forma vidljivo je pala otkako ga nema u reprezentaciji. Kako god, sada ima priliku osvojiti prvi trofej u Milanu.

Simone Inzaghi ima tu privilegiju da ima baš sve igrače na raspolaganju, a Stefano Pioli ne može računati na Simona Kjaera. Upitan je Maldini, ali i Zlatan Ibrahimović. Vratio se u Milan kako bi vratio klubu stari sjaj i usmjerio ga na staze slave. Uspio je u tome. Od kluba sa sredine tablice Rossoneri su postali klub koji se bore za naslov. Prošle sezone izmaknuo im je za dlaku, a sad imaju sve u svojim rukama.

Ako zaigra, ovo bi mogla biti posljednja utakmica u karijeri za velikog Šveđanina. Da se njega pita, igrao bi do 50., ali tijelo je u 41. godini sve podložnije ozljedama. Ove sezone odigrao je tek 22 utakmice i zabio osam golova uz dvije asistencije. Nije puno pomogao momčadi na terenu, ali samo njegova pojava itekako znači za cijelu momčad. Svojim ponašanjem i zalaganjem gura ostale. Po dolasku je zatekao mladu i talentiranu momčad, ali bez samopouzdanja. Uspio ih je uvjeriti da imaju kvalitetu za najveće stvari. Preuzeli su njegov mentalitet i ovo je rezultat toga. Danas imaju priliku osvojiti naslov.

Rossoneri igraju fantastično ove sezone. Posljednji put su izgubili u prvenstvu 17. siječnja od Spezije i od tada je krenula luda serija. Upisali su deset pobjeda i pet remija.

Inter je imao sve u svojim rukama, ali je uprskao porazom od Bologne. Ako ostanu bez naslova, o onoj pogreški golmana Radua još dugo će se pričati. Perišić mu je dodao loptu iz auta, a ona mu je prošla ispod noge i završila u mreži. Upravo taj komičan potez mogao bi odlučiti prvaka.

Prijenos utakmice Sassuola i Milana je od 18 sati na Areni Sport 3, a u isto vrijeme Inter dočekuje Sampu uz prijenos na Areni Sport 4. Utakmice možete pratiti i u tekstualnom prijenosu na našem portalu.

Ništa manje neizvjesnosti ne nedostaje ni u borbi za ostanak. Genoa i Venezia će od sljedeće sezone igrati u Serie B, a rukama i nogama se za ostanak u biranom društvu bore Cagliari i Salernitana.

Salernitana je u boljoj poziciji uoči posljednjeg kola. Ima dva boda više i u nedjelju od 21 sat će na svome terenu ugostiti Udinese, dok Cagliari igra kod Venezije u isto vrijeme. S pobjedom bi klub iz Salerna sigurno ostao u Serie A, a remijem samo ako Cagliari ne slavi. U obje međusobne utakmice bilo je 1-1 pa bi u slučaju istog broja bodova odlučivala gol razlika, a tu je momčad sa Sardinije bolja za sedam golova. Dakle, Cagliariju je za ostanak potreban barem remi Salernitane i pobjeda protiv Venezije u gostima.

Vize za najelitnije europsko natjecanje odavno su zapečaćene. Uz Milan i Inter, tamo ćemo od sljedeće sezone gledati Napoli i Juventus. Gradski rivali Lazio i Roma igrat će Europsku ligu, a Atalantu ne samo da sljedeće sezone nećemo vidjeti u Ligi prvaka, nego su ostali bez Europe. U posljednjem kolu u subotu izgubili su šokantno od Empolija, a Fiorentina je srušila očajni Juve i osigurala sedmo mjesto koje ih vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Najčitaniji članci