Ibrin kraj? 'Plakao je od bolova. Mislim da će zaigrati zadnji put'

Švedski reprezentativac Zlatan Ibrahimović (40) u veteranskim je godinama, a ove sezone ima velikih problema s ozljedama zbog čega je u dresu Milana odigrao tek 22 utakmice te zabio osam golova uz tri asistencije.

Zlatanova ozljeda Ahilove tetive ozbiljnija je nego što se očekivalo te je sve više je onih koji mu sugeriraju da se umirovi, a ako je vjerovati novinaru koji je prvi radio dokumentarac sa Zlatanom nakon njegovog povratka u Milan, to će se i dogoditi.

Ibrahimović će u nedjelju protiv Atalante na San Siru vjerojatno odigrati posljednju utakmicu.

"Toliko je dobrih vijesti za Milan u posljednje vrijeme da mi je baš žao ovo objaviti. Zlatan vjerojatno završava karijeru na kraju sezone. Dobio sam informaciju od jednog igrača Milana da je na posljednjem treningu plakao od bolova, ali da igra pod anestezijama i da izdržava, Pioli i medicinski tim mu brane igrati, ali on igra usprkos svemu i svima, želi biti ovdje, ulaziti barem zadnjih 5-10 minuta jer želi Scudetto. Jednostavno, Zlatan ne trenira s momčadi od utorka pa sve do petka, konstantno ga koljeno muči jer mu otiče, modri, stvara nerealne bolove. On tjera inat. Ali sam zna da ima samo dvije opcije na ljeto. Ili mirno završiti karijeru ili otići na rizičnu kompletnu operaciju koljena kako bi se spremio za još jednu posljednju sezonu u svojoj karijeri", piše urednik Sky Italia Di Stefano pa dodaje:

"Jedino što vuče Zlatana za narednu sezonu je posljednji pokušaj osvajanja Lige prvaka, ali šanse su 90 posto da završi karijeru ove sezone, deset posto dajem šanse za nastavak još iduće sezone. Ne može igrati više od 10-15 minuta, doktori iz medicinskog tima su mi ovo potvrdili. Jednostavno koljeno mu otiče i sprječava ga da normalno trči. Operacija? Možda bi spriječila bol na neko vrijeme, da mu olakša, ali bol bi se vratila za par mjeseci. Zlatana je pogodila i smrt Mina Raiole, tako da i to može biti neka prekretnica, iako je koljeno najveći razlog. Ako Milan uzme Scudetto, mislim da je to to. Mislim da gledamo Zlatana posljednji put na San Siru u nedjelju. Volio bih da nije tako, volio bih da me demantira, on je moj prijatelj, ali zna što je najbolje za njega!".

Ibrahimović se reprezentaciji vratio nakon pet godina, ali zbog ozljede koljena propustio je Europsko prvenstvo. Švedskoj protiv Poljske u finalu play-offa za SP u Kataru nije mogao pomoći od prve minute. Došao je praktički nezaliječen, ali je stisnuo zube i ušao u nastavku susreta. Šveđanin se nadao da će zaigrati u Kataru, ali poljska reprezentacija je s rezultatom od 2-0 u konačnici izborila plasman na Mundijal.

Zlatanu ostaje još utakmica protiv Atalante, koja će vjerojatno biti odlučujuća u borbi za Scudetto, a nakon toga slijedi dvoboj protiv Sassuola.

Milan je trenutačno vodeći na prvenstvenoj ljestvici s 80 bodova, a iza njega slijedi Inter s dva boda manje. Milanu treba još četiri boda iz dva kola kako bi i službeno postao prvak Italije.

