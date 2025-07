Drama u avionu Reala: Kružili zbog oluje i satima kasnili u dolasku. Otkazali im presicu

Nakon što su se igrači žalili na nesnosne vrućine, u Miamiju su izdali upozorenje od oluja koje bi trebale pojačati krajem tjedna. To je utjecalo na plan putovanja igrača Real Madrida koji su putovali u New York gdje ih očekuje utakmica protiv PSG-a u polufinalu Svjetskog klupskog prvenstva (21 sat). Zbog upozorenja od oluja kasnio je let iz Miamija.

Momčad Luke Modrića, koji ovaj tjedan napušta klub, ima bazu u Miamiju na Floridi u kojoj trenira tijekom prvenstva, a prije nekoliko dana Nacionalni centar za uragane izdao je prognozu koja je predviđala loše vremenske prilike na tom području. Bilo je 60 posto šanse da će doći tropska oluja, ali španjolski klub je odlučio ostati u bazi. Zato je nakon četvrtfinalne utakmice koja se igrala u New Jerseyu također kasnio s povratkom.

Kada je Fifa vidjela da se vrijeme pogoršava, morala je otkazati planiranu press konferenciju trenera Xabija Alonsa uoči polufinalne utakmice. Uz njega trebali su se pojaviti i Thibaut Courtois, Federico Valverde i Jacobo Ramon.

Problemi nisu bili samo pri polijetanju nego i pri slijetanju. Na području New Yorka izdano je upozorenje od tornada pa je avion Real Madrida kružio iznad zračne luke prije nego što su sletjeli. Čak je Fifa morala intervenirati kako bi Realovi igrači i stožer mogli sletjeti zbog gužve na pisti. Avion je kasnio dva sata sa slijetanjem.

Prijenos je na platformi DAZN. Pobjednik će igrati protiv Chelseaja koji je prvi finalist prvenstva.