Obavijesti

Sport

Komentari 1
DOBRO POZNATA 'SAČEKUŠA'

Drama u Budimpešti! Brojčano nadmoćne Delije čekale Armadu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Drama u Budimpešti! Brojčano nadmoćne Delije čekale Armadu
Foto: Bane T. Stojanovic

U četvrtak se na aerodromu u Budimpešti odigrala prava drama. Armada i Delije bili su na rubu sukoba, a situaciju je spasila mađarska policija. Tenzije hrvatskih i srpskih navijača narasle su u zadnjih nekoliko mjeseci

Admiral

Novi veliki navijački sukob između huliganskih skupina iz Hrvatske (Armada) i Srbije (Delije) izbjegnut je u posljednji trenutak zahvaljujući intervenciji policije, no događaji koji su se odvili na aerodromu u Budimpešti još jednom su potvrdili uzavrelu atmosferu hrvatskih i srpskih navijača. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka: Svečano predstavljanje murala sa simbolima grada, Armade, HNK Rijeke i Hrvatske 02:17
Rijeka: Svečano predstavljanje murala sa simbolima grada, Armade, HNK Rijeke i Hrvatske | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Sve se odigralo u četvrtak nakon utakmica europskih natjecanja. Dok su se navijači Crvene zvezde vraćali s gostovanja u Lilleu, imali su informaciju da će se na istom mjestu, na aerodromu u Budimpešti naći i pripadnici Armade koji su se vraćali s Cipra, gdje je Rijeka igrala protiv Omonije. Prema informacijama koje je objavio specijalizirani portal Hooligans.cz, ispred zračne luke okupilo se oko 150 pripadnika Delija, navodno naoružanih palicama i drugim predmetima, čekajući dolazak Riječana.

Unutar aerodromskog terminala nalazila se znatno manja skupina navijača Rijeke, njih 25. Suočeni s brojčano nadmoćnijim i naoružanim suparnicima, Riječani su povukli neočekivan potez; Armada je predložila poštenu borbu 20 na 20, ali su Delije to odbile. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji mađarske policije, koja je spriječila kontakt između dviju skupina, izbjegnut je sukob koji je mogao imati teške posljedice.

Napetosti između najvatrenijih navijačkih skupina s ovih prostora traju desetljećima, no posljednjih mjeseci eskalirale su u seriju organiziranih napada i zasjeda, takozvanih "sačekuša", koje se s ulica i stadiona sve češće premještaju na aerodrome i autoceste diljem Europe, pretvarajući putovanja na utakmice u operacije visokog rizika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice
FOTO: "POVRATAK KORIJENIMA"

Tko je za boks? Ovako izgleda Žanamari kad stavi rukavice

Žanamari Perčić nerijetko na društvenim mrežama objavljuje sadržaj o sportskom načinu života kojeg vodi. Priznala je da si jednom tjedno dopusti "cheat day" i oduševila je fotografijama s borilačke priredbe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026