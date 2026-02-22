Drama u Budimpešti! Brojčano nadmoćne Delije čekale Armadu

Novi veliki navijački sukob između huliganskih skupina iz Hrvatske (Armada) i Srbije (Delije) izbjegnut je u posljednji trenutak zahvaljujući intervenciji policije, no događaji koji su se odvili na aerodromu u Budimpešti još jednom su potvrdili uzavrelu atmosferu hrvatskih i srpskih navijača.

Sve se odigralo u četvrtak nakon utakmica europskih natjecanja. Dok su se navijači Crvene zvezde vraćali s gostovanja u Lilleu, imali su informaciju da će se na istom mjestu, na aerodromu u Budimpešti naći i pripadnici Armade koji su se vraćali s Cipra, gdje je Rijeka igrala protiv Omonije. Prema informacijama koje je objavio specijalizirani portal Hooligans.cz, ispred zračne luke okupilo se oko 150 pripadnika Delija, navodno naoružanih palicama i drugim predmetima, čekajući dolazak Riječana.

Unutar aerodromskog terminala nalazila se znatno manja skupina navijača Rijeke, njih 25. Suočeni s brojčano nadmoćnijim i naoružanim suparnicima, Riječani su povukli neočekivan potez; Armada je predložila poštenu borbu 20 na 20, ali su Delije to odbile. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji mađarske policije, koja je spriječila kontakt između dviju skupina, izbjegnut je sukob koji je mogao imati teške posljedice.

Napetosti između najvatrenijih navijačkih skupina s ovih prostora traju desetljećima, no posljednjih mjeseci eskalirale su u seriju organiziranih napada i zasjeda, takozvanih "sačekuša", koje se s ulica i stadiona sve češće premještaju na aerodrome i autoceste diljem Europe, pretvarajući putovanja na utakmice u operacije visokog rizika.