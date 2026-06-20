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ZAVRŠIO U BOLNICI

Drama u Čileu: Bivša zvijezda Reala doživjela je srčani udar

Piše 24sata,
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Drama u Čileu: Bivša zvijezda Reala doživjela je srčani udar
Foto: screenshot/x

Njegov zdravstveni karton izgleda gotovo nestvarno: tri puta je pretrpio rupturu Ahilove tetive, a dva puta je pokidao ligamente koljena. Svaki put bi se vraćao, pokazujući nevjerojatnu mentalnu snagu

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Nekadašnji argentinski reprezentativac i bivši veznjak Real Madrida, Fernando Gago (40), hitno je hospitaliziran u Čileu, gdje radi kao trener kluba Universidad de Chile. Argentinac je doživio srčani udar samo nekoliko sati nakon pobjede svoje momčadi i odmah je podvrgnut operaciji. 

Sve se odigralo u noći s 18. na 19. lipnja, nakon što je njegov Universidad de Chile svladao O'Higgins 2-0. Prema izvještajima čileanskih medija, Gago je prve simptome, poput mučnine i nelagode, osjetio još prije utakmice, no odlučio ih je zanemariti. Odradio je cijeli susret, a nakon njega i obveznu konferenciju za medije.

Stanje mu se pogoršalo te je oko tri sata ujutro hitno prevezen u bolnicu u Santiagu. Liječnici su utvrdili da je riječ o srčanom udaru, nakon čega je uslijedio hitan kirurški zahvat tijekom kojeg mu je ugrađen stent. Iz kluba su se oglasili službenim priopćenjem: "Trener Fernando Gago podvrgnut je nizu kardiovaskularnih pretraga i danas neće voditi trening. Trenutno je u dobrom stanju i pod budnim je nadzorom našeg liječničkog tima." Dok se Gago oporavlja, momčad će privremeno preuzeti njegov pomoćnik i nekadašnji suigrač iz reprezentacije, Fabricio Coloccini.

Karijera obilježena nevjerojatnom borbom

Ovaj dramatičan događaj posljednji je u nizu teških udaraca koji su zadesili Gagu. Iako je bio jedan od najtalentiranijih veznjaka svoje generacije, često uspoređivan s legendarnim Fernandom Redondom zbog elegancije i vizije, njegov put bio je popločan teškim ozljedama. Upravo su ga one spriječile da dosegne sam vrh i natjerale da završi igračku karijeru s tek 34 godine.

MLS: Leagues Cup-Necaxa at Orlando City
Foto: Kim Klement Neitzel/REUTERS

Njegov zdravstveni karton izgleda gotovo nestvarno: tri puta je pretrpio rupturu Ahilove tetive, a dva puta je pokidao ligamente koljena. Svaki put bi se vraćao, pokazujući nevjerojatnu mentalnu snagu, ali tijelo jednostavno više nije moglo pratiti.

Njegova priča postala je sinonim za borbu i ustrajnost, ali i za pitanje "što je moglo biti" da ga je zdravlje poslužilo. Nažalost, sudbina mu nije bila naklonjena ni izvan terena. Otac mu je preminuo od moždanog udara dok je Gago igrao utakmicu za Bocu, a godinama kasnije, dok je vodio Aldosivi kao trener, od iste je bolesti preminuo i njegov brat.

Gago je karijeru počeo u Boca Juniorsima, gdje 2004. debitira i brzo postaje zvijezda. Njegov je talent prepoznao Real Madrid, koji ga je 2007. doveo za 20 milijuna eura. U dresu "kraljevskog kluba" proveo je pet sezona i osvojio dva naslova prvaka Španjolske te Kup kralja. Nakon Madrida igrao je za Romu i Valenciju prije povratka u Argentinu. Za reprezentaciju je upisao 61 nastup, a vrhunac je bilo olimpijsko zlato 2008. te finale Svjetskog prvenstva 2014., gdje je Argentina u produžecima izgubila od Njemačke.

FILE PHOTO: Copa Libertadores - Qualifying round - Second leg - Boca Juniors v Alianza Lima
Foto: GONZALO COLINI/REUTERS

(*uz korištenje AI-ja)

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