Drama u Dubaiju! Košarkašku utakmicu prekinuli zbog sirena

Košarka je u subotu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima pala u drugi plan nakon dramatičnih scena koje su obišle svijet. Prestižni Adidas Next Generation turnir, kvalifikacijski događaj pod okriljem Eurolige za najbolje europske juniorske momčadi prekinut je na šokantan način. Usred utakmice između Monaca i grčkog Arisa oglasile su se sirene za zračnu opasnost, što je izazvalo paniku i dovelo do hitne evakuacije dvorane.

Pokretanje videa... 00:18 Pogledajte udar Irana! Hrvat u Bahreinu: 'Pripremali smo se danima na ovo...' | Video: 24sata Video

Igrala se 12. minuta susreta, točnije, proteklo je 11 minuta i pet sekundi igre kada je u Space42 Areni u Abu Dhabiju zavladao potpuni kaos. Umjesto zvuka tenisica i lopte, dvoranom je odjeknuo zaglušujući zvuk sirena za uzbunu. Suci su istog trenutka prekinuli dvoboj, a zbunjeni i uplašeni mladi košarkaši u nevjerici su gledali prema tribinama i službenim osobama.

Na snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama vidi se trenutak kada igrači shvaćaju ozbiljnost situacije, nakon čega su zajedno sa stručnim stožerima obje momčadi povučeni s terena u svlačionice. Cijela dvorana, uključujući i malobrojnu publiku, hitno je ispražnjena iz sigurnosnih razloga.

Razlog za prekid nije bio tehničke prirode, već stvarna sigurnosna prijetnja koja je zatekla sve sudionike. Prema prvim informacijama koje su prenijeli svjetski mediji, alarm je aktiviran zbog izvješća o napadima projektilima na vojne baze smještene u blizini Abu Dhabija.

Sigurnost igrača, trenera i svih prisutnih postala je apsolutni prioritet, a odluka o prekidu donesena je bez oklijevanja. Ovaj incident izravna je posljedica eskalacije sukoba na Bliskom istoku, čime je sport još jednom postao kolateralna žrtva geopolitičkih napetosti.

Nedugo nakon prekida oglasila se i krovna košarkaška organizacija. Euroliga je potvrdila da je turnir suspendiran dok se situacija ne razjasni.

- Kvalifikacijski turnir adidas NextGen EuroLeague u Abu Dhabiju privremeno je suspendiran kao mjera predostrožnosti, stoji u kratkom priopćenju objavljenom na službenim kanalima.

Prekid se dogodio na jednom od najvažnijih europskih turnira za igrače do 18 godina, koji slovi kao izlog za buduće zvijezde. Turnir u Abu Dhabiju drugi je od četiri kvalifikacijska natjecanja, a pobjednik osigurava izravan plasman na završni turnir koji se održava tijekom Final Foura Eurolige u Ateni. Uz Monaco i Aris, na turniru sudjeluju i košarkaški velikani poput peterostrukog osvajača Real Madrida te branitelja naslova Žalgirisa iz Kaunasa.

Organizatori su poručili kako zajedno s lokalnim vlastima aktivno procjenjuju sigurnosne uvjete kako bi donijeli odluku o mogućem nastavku natjecanja. Iako su se pojavile informacije da bi se turnir mogao nastaviti istog dana u 17 sati po lokalnom vremenu, situacija je ostala krajnje neizvjesna.