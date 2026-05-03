Obavijesti

Sport

Komentari 1
STRATEG ČAKOVCA

Drž se, Joža! Treneru pozlilo na rukometnoj utakmici u Kutini. Prebacili ga u Zagreb u bolnicu

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Drž se, Joža! Treneru pozlilo na rukometnoj utakmici u Kutini. Prebacili ga u Zagreb u bolnicu
Foto: MRK Čakovec

Drama se odvila na rukometnoj utakmici Premijer lige u Kutini. Treneru Čakovca Josipu Borkoviću pozlilo je tijekom utakmice s Moslavinom. Hitna intervencija liječnika ga je spasila, a sada se oporavlja u Zagrebu

Admiral

Rukometaši Čakovca završili su rukometnu sezonu porazom od Moslavine 35-30, ali u prvom planu nije bio rezultat već nesretni događaj koji je pogodio klub sa sjevera Hrvatske. Oni su bili na gostovanju u Kutini, a tijekom utakmice, točnije u 10. minuti drugog dijela, pozlilo je treneru gostiju Josipu Borkoviću (52). Hitno mu je ukazana pomoć i stanje mu je ubrzo stabilizirano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Trening rukometaša 03:34
Trening rukometaša | Video: 24sata/HRS

Kasnije je trener Čakovca prevezen u kutinsku bolnicu te naknadno u zagrebački KBC Sestre milosrdnice. Tamo se nalazio na intenzivnom odjelu gdje se konstantno pratilo i u potpunosti stabiliziralo njegovo stanje. Trenutačno je na kardiološkom odjelu gdje će ostati do daljnjega. 

Klub se oglasio na društvenim mrežama.

- Josipu Borkoviću, treneru naših seniora, pozlilo je sinoć tijekom desete minute drugog poluvremena u gostujućoj utakmici protiv RK Moslavina. Pravovremenom intervencijom u Kutini te kasnije u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, zdravstveno stanje trenera je stabilizirano te se trenutno oporavlja na kardiološkom odjelu. Zahvaljujemo navijačima i simpatizerima kluba kao i široj javnosti na riječima podrške te molimo za razumijevanje i privatnost u narednim danima.

Čakovec je igrao u skupini za ispadanje nakon što je ligaški dio sezone završio. Prvi su završili u toj skupini s 21 bodom i osigurali igranje u Premijerki i iduće sezone. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi
SUDSKA 'SAPUNICA'

FOTO Odvela je UFC prvaka na sud i tražila polovicu imovine. Presuda ju je ostavila bez riječi

Israel Adesanya (36) jedan je od najboljih i najpoznatijih UFC boraca ove generacije. Nigerijac koji nastupa pod zastavom Novog Zelanda bio je dvostruki prvak u srednjoj kategoriji u UFC-u, a mnogi ga smatraju jednim od najboljih u povijesti svoje kategorije. Ipak, Adesanya nije punio naslovnice samo zahvaljujući sjajnoj sportskoj karijeri. Puno je pažnje privukla njegova veza s Charlotte Powdrell, koja je tražila polovicu njegovog bogatstva od 15 milijuna dolara, ali neuspješno!
Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama
FOTO: LETICIA BUFONI

Fatalna Brazilka besplatno časti fanove intimnim fotografijama

Leticia Bufoni je jedno od vodećih imena u svijetu skateboarda. Brazilsko-američka sportašica i poduzetnica, postala je jedna od najutjecajnijih žena u ekstremnim sportovima. Nedavno je otvorila platformu za odrasle

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026