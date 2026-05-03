Drž se, Joža! Treneru pozlilo na rukometnoj utakmici u Kutini. Prebacili ga u Zagreb u bolnicu

Rukometaši Čakovca završili su rukometnu sezonu porazom od Moslavine 35-30, ali u prvom planu nije bio rezultat već nesretni događaj koji je pogodio klub sa sjevera Hrvatske. Oni su bili na gostovanju u Kutini, a tijekom utakmice, točnije u 10. minuti drugog dijela, pozlilo je treneru gostiju Josipu Borkoviću (52). Hitno mu je ukazana pomoć i stanje mu je ubrzo stabilizirano.

Kasnije je trener Čakovca prevezen u kutinsku bolnicu te naknadno u zagrebački KBC Sestre milosrdnice. Tamo se nalazio na intenzivnom odjelu gdje se konstantno pratilo i u potpunosti stabiliziralo njegovo stanje. Trenutačno je na kardiološkom odjelu gdje će ostati do daljnjega.

Klub se oglasio na društvenim mrežama.

- Josipu Borkoviću, treneru naših seniora, pozlilo je sinoć tijekom desete minute drugog poluvremena u gostujućoj utakmici protiv RK Moslavina. Pravovremenom intervencijom u Kutini te kasnije u KBC-u Sestre milosrdnice u Zagrebu, zdravstveno stanje trenera je stabilizirano te se trenutno oporavlja na kardiološkom odjelu. Zahvaljujemo navijačima i simpatizerima kluba kao i široj javnosti na riječima podrške te molimo za razumijevanje i privatnost u narednim danima.

Čakovec je igrao u skupini za ispadanje nakon što je ligaški dio sezone završio. Prvi su završili u toj skupini s 21 bodom i osigurali igranje u Premijerki i iduće sezone.