Drama u Parizu: Luis Enrique pao s bicikla i mora na operaciju

Trener europskog nogometnog prvaka Paris SG-a, 54-godišnji Luis Enrique slomio je ključnu kost prilikom pada s bicikla u petak te će morati na operaciju, objavio je klub.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:21 U kafiću u Bratislavi puštaju se Dinamove pjesme | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Nakon pada španjolski je stručnjak prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći, no zasad još nije poznato koliko dugo neće biti u stanju voditi momčad.

Inače, Luis Enrique je poznat kao strastveni biciklist te vrlo često trenira upravo vozeći se pariškom okolicom.

Luis Enrique na klupu PSG-a stigao je prije dvije godine te je u tom razdoblju osvojio po dva naslova prvaka Francuske i pobjednika Francuskog kupa, dok je prije tri mjeseca Parižanima osigurao i prvi naslov europskog prvaka.