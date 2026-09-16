DRAMA U PARIZU Zagreb vodio i popustio u završnici. Moćni PSG ipak pobijedio u Ligi prvaka

Nakon dramatične pobjede nad Celjem u prvom kolu rukometne Lige prvaka, rukometaši Zagreba u drugom su kolu odmjerili snage s francuskim velikanom PSG-om, koji je ugostio momčad Hrvoja Horvata i slavio u napetoj utakmici 32-29.

U Parizu se igrala sasvim ravnopravna utakmica, iako su Francuzi bili uvjerljiviji suparnik u prvoj polovici prvog poluvremena. U jednom je trenutku PSG čak vodio 10-4, ali onda je Zagreb ubacio u brzinu više i malo po malo rezao zaostatak...

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U drugom poluvremenu igralo se gol za golom, iako je PSG obično bio klub u prednosti. Sve do otprilike 50. minute, kad je Jovica Nikolić vezao dva gola, a drugim je Zagrebu donio vodstvo 28-27. Činilo se kao da bi se mogla dogoditi senzacija u Francuskoj, ali domaćin to nije dozvolio. z

Parižani su zaključili utakmicu serijom 7-2, čime su došli do pobjede od 34-30. Omar Yahia pokazao se kao noćna mora za obranu Zagreba, zabio je čak deset golova uz tri asistencije, a Elohim Prandi također je bio jako efikasan s osam golova. Kod Zagreba je Ihar Bialiauski bio najraspoloženiji sa šest golova.