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RUKOMETNA LIGA PRVAKA

DRAMA U PARIZU Zagreb vodio i popustio u završnici. Moćni PSG ipak pobijedio u Ligi prvaka

Piše Luka Tunjić,
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DRAMA U PARIZU Zagreb vodio i popustio u završnici. Moćni PSG ipak pobijedio u Ligi prvaka
Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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U jednom je trenutku PSG čak vodio 10-4, ali onda je Zagreb ubacio u brzinu više i malo po malo rezao zaostatak... 10 minuta do kraja vodio je 28-27, ali Parižani su zaključili utakmicu sa serijom 7-2

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Nakon dramatične pobjede nad Celjem u prvom kolu rukometne Lige prvaka, rukometaši Zagreba u drugom su kolu odmjerili snage s francuskim velikanom PSG-om, koji je ugostio momčad Hrvoja Horvata i slavio u napetoj utakmici 32-29.

U Parizu se igrala sasvim ravnopravna utakmica, iako su Francuzi bili uvjerljiviji suparnik u prvoj polovici prvog poluvremena. U jednom je trenutku PSG čak vodio 10-4, ali onda je Zagreb ubacio u brzinu više i malo po malo rezao zaostatak...

Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka
Susret Zagreba i Celja Pivovarne Laško u 1. kolu EHF Lige prvaka | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

U drugom poluvremenu igralo se gol za golom, iako je PSG obično bio klub u prednosti. Sve do otprilike 50. minute, kad je Jovica Nikolić vezao dva gola, a drugim je Zagrebu donio vodstvo 28-27. Činilo se kao da bi se mogla dogoditi senzacija u Francuskoj, ali domaćin to nije dozvolio. z

Parižani su zaključili utakmicu serijom 7-2, čime su došli do pobjede od 34-30. Omar Yahia pokazao se kao noćna mora za obranu Zagreba, zabio je čak deset golova uz tri asistencije, a Elohim Prandi također je bio jako efikasan s osam golova. Kod Zagreba je Ihar Bialiauski bio najraspoloženiji sa šest golova.

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