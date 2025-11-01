Obavijesti

Sport

Komentari 0
NEUGODNA SITUACIJA

Drama u svlačionici Wolfsburga: Majerov suigrač posvađao se sa sportskim direktorom!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Drama u svlačionici Wolfsburga: Majerov suigrač posvađao se sa sportskim direktorom!
Foto: Swen Pförtner/DPA

Golman Wolfsburga bio je nezadovoljan nakon što je klub ispao iz njemačkog kupa nakon poraza od drugoligaša, a u cijelu situaciju upleo se i generalni direktor za sport. Nekim igračima je bilo neugodno.

Njemački Wolfsburg nije najbolje otvorio sezonu. Momčad Lovre Majera (27) nalazi se na 12. mjestu na tablici, a u posljednjih pet kola u Bundesligi ostvarili su samo jednu pobjedu. Loš učinak imaju i u njemačkom kupu iz kojega su ispali nakon poraza 1-0 od drugoligaša Kiela. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Majer: Očekivao sam onu petu Petkovića, uživam igrati s njim. Slobodnjake vježbam redovito 00:57
Majer: Očekivao sam onu petu Petkovića, uživam igrati s njim. Slobodnjake vježbam redovito | Video: 24sata Video

Ispadanje iz njemačkog kupa nije dobro sjelo golmanu Mariusu Mülleru (32), koji je održao govor kojim je izrazio nezadovoljstvo. 

U srijedu je generalni direktor za sport Peter Christiansen došao razgovarati s momčadi. Stvari su se zahuktale među Müllerom i Christiansenom, uključujući verbalne usporedbe dijelova tijela. Neki igrači su navodno bili iznenađeni vulgarnim jezikom, prenosi BILD.

- Razgovarao sam s momčadi i opisao svoja zapažanja u vezi s trenutačnom situacijom. Dio ovog sastanka uključivale su i izjave koje je Marius Müller dao nakon utakmice protiv Kiela. Marius i ja se ne razlikujemo mnogo po mišljenju. Bilo mi je važno istaknuti da će se stvari koje je Marius izrazio jasno i iskreno raspraviti unutar momčadi. Bila je to korektna i transparentna razmjena, koju jako cijenim. Kao i Marius - rekao je Christiansen. 

Bilo je upitno hoće li golman Wolfsburga dobiti sankcije zbog njegova ponašanja. 

- Za što bi trebao biti sankcioniran? Općenito cijenim kada ljudi imaju mišljenje i preuzimaju odgovornost za njegovo jasno izražavanje i dijeljenje - izjavio je Christiansen. 

U cijelu situaciju uključio se sportski direktor Sebastian Schindzielorz.

- Reakcije koje sam dobio od momčadi bile su sve pozitivne. Peter je razgovarao s momčadi. Bila je to stvarno vrlo, vrlo dobra i intenzivna razmjena. Moramo se interno ujediniti i stvari koje nas opterećuju moraju se riješiti. S moje točke gledišta, bilo je vrlo poštovano i postojala je određena jasnoća. Bio sam vrlo zadovoljan kako je razgovor tekao - rekao je sportski direktor kluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...
MASKE ZA NOĆ VJEŠTICA

FOTO Nogometaši i Halloween: Kako su se maskirali Rakitić, Leo Messi, Ronaldo, Neymar...

Noć vještica prilika je da se svi maskiraju i barem na jedan dan postanu nešto što nisu u stvarnom životu. Ta praksa nije strana niti nogometašima koji su kroz godine bili poprilično kreativni s maskama
Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a i Kupa. Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu
OSTALI DUŽNI

Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu

U Hrvatskoj se na listi poreznih dužnika nalaze i neki bivši nogometaši koji više ne igraju ovdje. Dugovi se kreću do 70 tisuća eura...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025