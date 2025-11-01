Drama u svlačionici Wolfsburga: Majerov suigrač posvađao se sa sportskim direktorom!

Njemački Wolfsburg nije najbolje otvorio sezonu. Momčad Lovre Majera (27) nalazi se na 12. mjestu na tablici, a u posljednjih pet kola u Bundesligi ostvarili su samo jednu pobjedu. Loš učinak imaju i u njemačkom kupu iz kojega su ispali nakon poraza 1-0 od drugoligaša Kiela.

Ispadanje iz njemačkog kupa nije dobro sjelo golmanu Mariusu Mülleru (32), koji je održao govor kojim je izrazio nezadovoljstvo.

U srijedu je generalni direktor za sport Peter Christiansen došao razgovarati s momčadi. Stvari su se zahuktale među Müllerom i Christiansenom, uključujući verbalne usporedbe dijelova tijela. Neki igrači su navodno bili iznenađeni vulgarnim jezikom, prenosi BILD.

- Razgovarao sam s momčadi i opisao svoja zapažanja u vezi s trenutačnom situacijom. Dio ovog sastanka uključivale su i izjave koje je Marius Müller dao nakon utakmice protiv Kiela. Marius i ja se ne razlikujemo mnogo po mišljenju. Bilo mi je važno istaknuti da će se stvari koje je Marius izrazio jasno i iskreno raspraviti unutar momčadi. Bila je to korektna i transparentna razmjena, koju jako cijenim. Kao i Marius - rekao je Christiansen.

Bilo je upitno hoće li golman Wolfsburga dobiti sankcije zbog njegova ponašanja.

- Za što bi trebao biti sankcioniran? Općenito cijenim kada ljudi imaju mišljenje i preuzimaju odgovornost za njegovo jasno izražavanje i dijeljenje - izjavio je Christiansen.

U cijelu situaciju uključio se sportski direktor Sebastian Schindzielorz.

- Reakcije koje sam dobio od momčadi bile su sve pozitivne. Peter je razgovarao s momčadi. Bila je to stvarno vrlo, vrlo dobra i intenzivna razmjena. Moramo se interno ujediniti i stvari koje nas opterećuju moraju se riješiti. S moje točke gledišta, bilo je vrlo poštovano i postojala je određena jasnoća. Bio sam vrlo zadovoljan kako je razgovor tekao - rekao je sportski direktor kluba.