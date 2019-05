Drama u zadnjem kolu: Evo što treba Liverpoolu, a što Cityju...

Otok gori. Figurativno, naravno. Manchester City u ponedjeljak je teškom mukom srušio Leicester s 1-0 golom Vincenta Kompanya i skočio na vrh prvenstvene ljestvice s bodom više u odnosu na Liverpool. Momčad Pepa Guardiole na nestvarnih je 95 bodova, bod manje ima Liverpool, a zadnje kolo je pred vratima.

Dobro, Liverpool treba prvo odraditi uzvrat protiv Barcelone na Anfieldu i nadati se čudu nakon 3-0 poraza u prvoj utakmici. Iako, mislima su vjerovjatno već na zadnjem prvenstvenom kolu gdje ih čeka Wolves. 'Redsima' sada igra samo kiks Manchester Cityja koji ima imperativ pobjede, ali od ponedjeljka drži sve u svojim rukama.

Kada i gdje igraju?

U nedjelju, 12. 5., netko će staviti ruke na trofej Premier lige. Manchester City odlazi u goste Brightonu koji je i prije zadnjeg kola osigurao ostanak u elitnom rangu engleskog nogometa. Brighton ima 36 bodova i na 17. je mjestu, posljednjem koje jamči ostanak u ligi.

Foto: Scott Heppell/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Utakmicu će igrati od 16 sati, a u isto vrijeme svojih zadnjih 90 minuta ove sezone igrat će Liverpool i Wolves koji je jedno od najugodnijih iznenađenja lige. Običaj je da se utakmice koje odlučuju o nečemu u zadnjem kolu igraju u isto vrijeme. 'Redsi' će imati prednost domaćeg terena te će uz pomoć Kopa i zahuktalog Anfielda pokušati odraditi svoj posao i nadati se kiksu Manchester Cityja.

Koliko su osvajali?

Manchester City u svojim vitrinama ima pet naslova prvaka Engleske. Dva su osvojili davnih dana, prvi tamo 1937., a 1968. drugi. Streloviti uspon kluba počeo je ulaskom stranog kapitala u klub pa su 'građani' 2012., 2014. i 2018. uzeli trofeje prvaka i u posljednjih su se nekoliko godina pretvorili u najjaču silu engleskog nogometa.

Foto: Martin Rickett/Press Association/PIXSELL

Liverpool ima nemjerljivo više trofeja i veću tradiciju, ali već dugo žive u prošlosti. Čak 18 naslova prvaka osvojio je Liverpool, ali zadnji još tamo 1990. godine. Upravo to razdoblje između osamdesetih i devedesetih godina najplodonosnije je u povijesti kluba, a onda je stalo. Osvojio se tu i tamo koji trofej, recimo Liga prvaka 2005. godine, ali malo je to za klub takvog renomea. Nešto je pokrenuo Nijemac Jurgen Klopp svojim dolaskom, a Liverpool je ove sezone osvojio, zasad, sjajna 94 boda. Sezonu bi mogli završiti sa 97 bodova pa da im i to bude nedovoljno.