Spas u zadnji čas! City dobio Leicester bombom Kompanyja

Navijači Liverpoola bili su u transu, Etihad se tresao od muke, strepnja se širila, a onda je Vincent Kompany napunio municiju! Manchester City je pobijedio Leicester 1-0 golom Vincenta Kompanyja i stigao na koračić od naslova.

Bila je to prava ratoborna utakmica, lisice su se branile u ime Liverpoola i nijedan od brojnih pokušaja domaćina nije htio u mrežu, sve do jednog trenutka. Aguero i Bernardo Silva promašivali su sve živo, a onda je Vincent Kompany vidio da to sve više nema smisla i preuzeo stvari u svoje ruke u 70. minuti.

Primio je Belgijac loptu na centru, povukao ju je, stigao do 25 metara od gola, a onda šou. Opalio je bez kompromisa i pogodio desne rašlje za opće ludilo na Etihadu! rijetko kad zabija golove, ali ovo je bila golčina vrijedna divljenja i slave. Vjerojatno će se žaliti i udruge za zaštitu životinja jer je Kompany ubio pauka koji je bio rašljama.

Tuga i sreća u Liverpoolu u Manchesteru su se naglo razmijenile i Etihad se počeo tresti od veselja. Crveni su sigurno pratili utakmicu sa svog Melwood parka iako igraju u utorak protiv Barcelone, no bolje da nisu jer im je Kompany nanio tugu i sve manju nadu da će nakon 27 godina osvojiti naslov.

Belgijac je prava legenda kluba, tu je stigao 2008. godine, i je li itko više od njega zaslužio taj gol pred svojim navijačima? Prolazio se kalvariju kroz karijeru, ozljede su se skupljale za njega kao magneti, svaku sezonu bi proveo po bolnicama. No ovaj put bilo je drugačije, svime što je postigao u karijeri je jednostavno zaslužio da u ovakvom trenutku i okolnostima zabije gol karijere. Ovo mu je 17. ukupno, a sve je zabio za svoje građane...

Pritisak u prsima Pepa Guardiole smanjio se, sreća na licu se pojavila, a možda mu je od veselja počela i kosa rasti. Jednom u životu se samo događaju ovakvi trenuci da stoper u momentu kada je biti ili ne biti zabije ovakvu golčinu. Golčinu vrijednu naslova prvaka i višednevnog slavlja po ulicama Manchestera.

Građani su se nakon gola povukli, smirili su posjed lopte i čekali samo da sudac označi kraj. No na kraju utakmice ih je zamalo dočekao šok. Bivši igrač Cityja Iheanacho išao je sam na Edersona i mogao ga je pitati gdje da puca, no udario je loptu traljavo i otišla je pored gola. Bio je ogroman pritisak na njima, ali oni su to savršeno odradili i stigli na mali korak do naslova prvaka.

Hoće li to stvarno i biti, znat će se 11. svibnja, u nedjelju, kada u posljednjem kolu igraju protiv Brightona. Liverpool u istome terminu od 16 sati igra protiv Wolverhamptona kod kuće. City tako kolo prije kraja ima bod više i sa pobjedom će sigurno postati prvaci Engleske.