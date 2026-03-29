DRAMA U ZAGORJU Golmana helikopterom prevezli s terena!

Dramatične scene u Zagorju! Na utakmici 16. kola 1. zagorske nogometne lige sastali su se Straža i Zagorec VT, a utakmicu je obilježila teža ozljeda golmana Zagoreca Antonija Hržine, prenosi portal Zagorje.

U jednoj situaciji u drugom poluvremenu došlo je do sudara između Hržine i Ivana Benka, a nakon liječničke intervencije, Hržina je poručio da je spreman za nastavak igre. Ipak, nakon nekoliko minuta se srušio i izazvao pravu paniku među prisutnima.

Foto: Zagorje.com

Hitna pomoć je brzo stigla do golmana, a onda su odlučili pozvati i helikoper, koji je Hržinu preveo u Zagreb. Srećom, trebalo bi sve biti u redu s golmanom Zagoreca, neslužbeno doznaje isti izvor, a čini se da je riječ o potresu mozga.

Bio je to svojevrsni "derbi začelja", a nakon situacije s ozljedom golmana momčadi su odlučile da neće nastaviti dvoboj. Prema dogovoru će se nastaviti od trenutka prekida.