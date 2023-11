Drama UFC borkinja: 'To je ludo, primam udarce u glavu kako bih bivšem mužu platila razvod...'

Sve je spremno za UFC 295 spektakl koji će se u noći sa subote na nedjelju održati u spektakularnoj dvorani Madison Square Garden u New Yorku. Jon Jones i Stipe Miočić neće predvoditi ovaj događaj kao što je to prvotno planirano. Jones se ozlijedio samo par tjedana uoči borbe, ali Dana White još je jednom pokazao kako može zavrtiti prstom i izvesti čudo!

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

Tako je nova glavna borba večeri okršaj za pojas poluteške kategorije između Jirija Prochazke (31, 29-3-1) i Alexa Pereira (36, 8-2-0). Ta je borba ionako bila predviđena za UFC 295, ali je trebala biti glavna predborba za okršaj Jonesa i Miočića. S obzirom na to da Jonesa čeka dugi oporavak jer je pokidao tetivu koja povezuje prsni mišić s kosti, White je ugovorio meč između Sergeija Pavlovicha (31, 18-1-0) i Toma Aspinalla (30, 13-3-0) za privremeni pojas teške kategorije, dok se aktualni vladar Jones ne oporavi.

UFC je u četvrtak održao dan za javnost u New Yorku, gdje su borci najavili dugo iščekivani događaj. Pereira, koji je u prvoj borbi u poluteškoj kategoriji pobijedio Jana Blaschowicza, očekuje težak posao protiv Prochazke, s kojim se borio i njegov trener Glover Texeira.

- Jiri je definitivno jako težak protivnik. Nepredvidiv je, da, ali ja ću iskoristiti svo iskustvo koje imam iz ovih borbi ali i iz kickboksa. Sve ću to iskoristiti u ovoj borbi. Glover je s njim imao jako tešku borbu, a pobjeđivao je sve do tog ‘submissiona‘. Glover isto ima silno iskustvo, a to je bitno i za mene - rekao je 'Poatan'.

Prochazka smatra kako je Pereira teži protivnik za njega od Jamahala Hilla, koji je ustupio pojas poluteške kategorije zbog ozljede.

- Na borbu protiv Pereire gledam kao ratnik protiv ratnika. Ne želim govoriti o svom samurajskom karakteru, ali tako je. Cijeli život sam inspiriran Bushidom, putom ratnika i ne postoji ništa slično tome. Pereira je na nogama oštriji nego Jamahal Hill. Ne bojim se, ali moram ostati u sadašnjem trenutku i ljudima pokazati tko sam ja ustvari. Moje uvjerenje jest da ću opet uzeti pojas - rekao je Čeh, koji je prvi put pojas osvojio protiv Texeire.

Borkinje prolaze kroz razvode

Uoči glavne borbe i predborbe suočit će se i sjajne UFC borkinje, Jessica Andrade (32, 24-12) i Mackenzie Dern (30, 13-3). One imaju sličan problem u privatnim životima.

- Upravo sam prošla kroz razvod braka. Rastava je konačno gotova, ali niste svjesni koliko posla oko razvoda imam i nakon što je sve finalizirano. Doslovno će sav novac od ove borbe otići mojem bivšem. To je ludo! Moram primati udarce u glave i tako naporno raditi samo da platim toliki novac - rekla je Dern uoči borbe.

Dern je sredinom godine prošla kroz turbulentno razdoblje. Nakon borbe s Angelom Hill u svibnju otkrila je kako se bori s bivšem mužem oko skrbništva za njihovu kćer.

- Bitan mi je novac. Borit ću se, dobit ću taj novac, nebitno hoću li pobijediti ili izgubiti. Pobrinut ću se za sve. Zaradit ću još novca, to su samo problemi.

Jessica Andrade odradit će već petu borbu u 2023. godini. Priznala je kako nema drugog izbora.

- Ove sam se godine rastala, a to me skupo koštalo. Potreban mi je novac kako bih platila odvjetnike i sudski proces, tako da sam prihvatila pet borbi ove godine. Nadam se da će nakon ove godine, ako Bog da, sve to biti gotovo. Pet sam se puta borila ove godine zbog te rastave. Možda sam zato izgubila nekoliko borbi.