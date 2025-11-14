Dramatična snimka češke olimpijke: Zatrpao ju snijeg, snimala je dok su je spašavali

Češka snowboarderica Sárka Pančochová doživjela je pravu dramu dok je bila u Japanu. Čehinju je zatrpao snijeg dok se spuštala niz stazu, a ona je snimku podijelila na društvenim mrežama. Srećom, incident je prošao bez ozljede zahvaljujući brzoj reakciji njezinog tima.

Snowboarderica je video podijelila svojim pratiteljima na Instagramu, a snijeg ju je postepeno sve više i više zatrpavao. Čehinja je prilikom spuštanja niz stazu naletjela na površinski odron snijega koji ju je okružio.

- Pokušala sam se smiriti, usporiti otkucaje srca i štedjeti kisik. Znala sam da će moj tim biti ovdje za kratko vrijeme - rekla je.

Za tri minute njezin tim bio je na mjestu nesreće i izvukli su je iz snijega, a olimpijka nije dugo bila zakopana pod snijegom. Nakon nesreće, ponovno se oglasila na društvenim mrežama i upozorila pratitelje na opasnosti koje im se mogu dogoditi u planinama.

Naučila sam puno kada unazad gledam ovu snimku. Sada na planine gledam drukčije i drukčije planiram spuštanja. Nemojte se spuštati sami! Komunicirajte s prijateljima prije spuštanja.