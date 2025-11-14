Obavijesti

Dramatična snimka češke olimpijke: Zatrpao ju snijeg, snimala je dok su je spašavali

Dramatična snimka češke olimpijke: Zatrpao ju snijeg, snimala je dok su je spašavali
Šárka Pančochová boravila je u Japanu kada je za dlaku izbjegla pravu dramu. Zahvaljujući brzoj reakciji njezinog tima, nije bilo nikakavih ozbiljnih posljedica za češku olimpijku.

Češka snowboarderica Sárka Pančochová doživjela je pravu dramu dok je bila u Japanu. Čehinju je zatrpao snijeg dok se spuštala niz stazu, a ona je snimku podijelila na društvenim mrežama. Srećom, incident je prošao bez ozljede zahvaljujući brzoj reakciji njezinog tima. 

Snowboarderica je video podijelila svojim pratiteljima na Instagramu, a snijeg ju je postepeno sve više i više zatrpavao. Čehinja je prilikom spuštanja niz stazu naletjela na površinski odron snijega koji ju je okružio. 

- Pokušala sam se smiriti, usporiti otkucaje srca i štedjeti kisik. Znala sam da će moj tim biti ovdje za kratko vrijeme - rekla je. 

Za tri minute njezin tim bio je na mjestu nesreće i izvukli su je iz snijega, a olimpijka nije dugo bila zakopana pod snijegom. Nakon nesreće, ponovno se oglasila na društvenim mrežama i upozorila pratitelje na opasnosti koje im se mogu dogoditi u planinama. 

Naučila sam puno kada unazad gledam ovu snimku. Sada na planine gledam drukčije i drukčije planiram spuštanja. Nemojte se spuštati sami! Komunicirajte s prijateljima prije spuštanja. 

