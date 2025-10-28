Dramatična snimka iz Rusije: Pokušali oteti igrača Zenita nasred ulice, uspio im je pobjeći

Šokantan pokušaj otmice ruskog nogometnog reprezentativca i zvijezde Zenita, Andreja Mostovoja, usred Sankt Peterburga otkrio je bizarnu kriminalnu zavjeru koja je potresla rusku javnost. Nogometaš je zahvaljujući vlastitoj brzini i prisebnosti prijatelja uspio pobjeći iz dramatične zasjede, dok su napadači, skupina vrlo mladih muškaraca, uhićeni samo dva dana kasnije. Cijeli incident, djelomično zabilježen nadzornim kamerama, pokrenuo je ozbiljna pitanja o sigurnosti javnih osoba u Rusiji, a istraga je otkrila nevjerojatne detalje o misterioznom nalogodavcu s interneta.

Sve se odigralo poput scene iz akcijskog filma u noći 23. listopada na elitnom otoku Krestovsky. Andrej Mostovoj (27) i njegov bliski prijatelj, bivši hokejaš Aleksandar Grakun, izlazili su iz trgovine mješovitom robom. U tom trenutku, samo nekoliko metara od nogometaševog skupocjenog Mercedesa G-klase, naglo se zaustavio minibus. Iz njega su iskočila tri maskirana muškarca, zgrabila su Mostovoja i pokušala ga nasilno ugurati u vozilo.

Video pogledajte OVDJE

Međutim, nisu računali na brzu reakciju sportskog dvojca. Grakun je momentalno intervenirirao, povukao prijatelja natrag i silovito odgurnuo napadače. Taj djelić sekunde bio je dovoljan da Mostovoj iskoristi svoju atletsku građu i brzinu. Sprintom je pobjegao u obližnje šumovito područje prije nego što su se zbunjeni otmičari uspjeli pregrupirati i shvatiti što se dogodilo. Pobjegli su u šoku, ostavivši iza sebe neuspjeli plan.

- Spasilo ga je to što je Saša uspio procijeniti situaciju u djeliću sekunde - izjavila je Grakunova majka Natalija za lokalne medije.

- Fizički i psihički je nadjačao otmičare, nokautirao ih, pa su pobjegli. Andrej, naravno, ima zlatne noge; uspio je spretno pobjeći.

Iako vidno potresen, Mostovoj je prošao bez ikakvih fizičkih ozljeda te je iste noći podnio službenu prijavu policiji.

U prvim trenucima napada, Mostovoj je, prema vlastitom priznanju policiji, bio više zbunjen nego uplašen. Isprva je pomislio da se radi o neukusnoj šali ili pretjerano revnim navijačima.

- Procijenio sam situaciju u sekundi - navodno je rekao, priznajući da nije odmah shvatio da je riječ o stvarnom pokušaju otmice. U svom prvom obraćanju javnosti nakon incidenta, priznao je da je bio u šoku i da jedva spavao.

- Šokiran sam da se ovakve stvari još uvijek mogu događati u današnje vrijeme - rekao je u intervjuu koji je objavio njegov klub, FK Zenit.

Unatoč proživljenoj traumi, pokazao je iznimnu mentalnu snagu. Samo nekoliko dana kasnije vratio se treninzima i zaigrao u početnoj postavi protiv moskovskog Dinama. U toj je utakmici postigao svoj jubilarni 40. pogodak za klub, dokazavši da ga izvanredna situacija nije slomila.

Samo dva dana nakon neuspjele otmice nogometaša, ista je skupina izvela novi zločin. Ovaj put njihova žrtva bio je Sergej Selegen (50), građevinski poduzetnik i zet Vjačeslava Makarova, zastupnika u ruskoj Državnoj dumi. Selegena su otmičari ugurali u terenac, vezali mu ruke i, prijeteći oružjem, zahtijevali otkupninu od 10 milijuna rubalja (oko 110.000 €). Žrtva im je uspjela prebaciti 210.000 rubalja (oko 2.300 €) prije nego što su intervenirale snage sigurnosti.

U koordiniranoj akciji Istražnog odbora, Federalne službe sigurnosti (FSB) i lokalne policije, osumnjičenici su praćeni i uhićeni tijekom primopredaje ostatka novca. Selegen je oslobođen, a četvorica počinitelja su privedena, dok je peti uhićen nešto kasnije.

Istraga je otkrila zapanjujuće detalje. Uhićeni su studenti Pomorske akademije, Stepan M., Samir P., Rustam H. i Vladislav Ya., svi rođeni 2005. i 2006. godine. Njihovi iskazi policiji bili su kontradiktorni i bizarni. Jedan je tvrdio da mu je novac bio potreban za očevu operaciju, drugi je rekao da je cilj bila iznuda, dok su treći bili uvjereni da se radi o "lažnoj otmici" ili da "kažnjavaju dilere droge".

Svi su, međutim, upirali prstom u istog nalogodavca: misterioznu osobu koja im je davala upute putem aplikacije Telegram pod pseudonimom "Slava Satanist" ili "Glory Satanist". Tvrdili su da ga nikada nisu upoznali, a jedan od uhićenih je tijekom ispitivanja izjavio kako misli da nalogodavac "nije iz Rusije".

Protiv osumnjičenika je pokrenut kazneni postupak zbog otmice, pokušaja otmice i razbojništva. Dok se oni nalaze u pritvoru, istraga se usmjerava na digitalne tragove kako bi se pronašao mozak operacije koji je regrutirao tinejdžere za izvršenje teških kaznenih djela.