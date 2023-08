Dražen Forgač ususret Puli: FNC 12 bit će svjetski spektakl, sama Arena ima čudesnu energiju

U listopadu 2019. godine prvi se put održala priredba Fight Nation Championshipa. U maloj dvorani American Top Teama Zagreb oko tisuću 'natiskanih' ljudi gledalo je prvu MMA priredbu domaće organizacije nakon 'rupe' nastale padom FFC-a, nekadašnje najveće regionalne organizacije. Nekad je upravo potonji bio pojam za veliku organizaciju na borilačkom području što se tiče zemalja bivše Jugoslavije, a danas je to - FNC.

Od dvorane u kojoj su se održavali treninzi došli su do evenata u pulskoj i zagrebačkoj Areni. Neki bi rekli da takve nagle uspone očekuju i nagli padovi, ali čelni čovjek Dražen Forgač i tim FNC-a iz priredbe u priredbu nas uvjeravaju u suprotno. Sad najbrže rastuća MMA organizacija u ovom dijelu Europe drugi put odlazi u povijesnu pulsku Arenu te se 2. rujna na mjesto gladijatorskih borbi vraćaju s gladijatorima modernog doba.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Facebook me svake godine kroz rubriku 'sjećanja' podsjeća na objave od samih početaka FNC-a i kako sam proživljavao prve priredbe te kako smo se postepeno dizali do današnjeg nivoa. Prvi eventi u staroj dvorani ATT-a bili su po mnogočemu posebni, a zatim Armagedon liga za vrijeme korone kad smo jedini uz UFC organizirali priredbe pa sve do pulske i zagrebačke Arene. Pogled na sve to je ispunjen ponosom, ali i prilično zastrašujuć. Bhi li to sve ponovio u istim okolnostima? Nisam siguran da bih, bila je to ludo uzbudljiva vožnja - za 24sata je započeo čelni čovjek organizacije.

FNC od prvog dana okuplja istu entuzijastičnu ekipu

Ispred nas je najposebniji event u godini, FNC 12 u monumentalnoj građevini. Prošlogodišnje fotografije iz pulske Arene odjeknule su diljem svijeta i oduševile publiku, a iza odlične priredbe stoji mnogo predanog rada, ali i neke nove naučene stvari. Primjerice, prošle je godine u Puli prije dolaska FNC-a na snazi bila redukcija vode zbog suše koja je trajala neko vrijeme, a baš na dan priredbe netko se gore odlučio poigrati i poslati kišu.

- Nakon svega imam na polici diplomu iz meteorologije, a stavio sam je odmah uz onu iz teologije, koju sam također zaradio zbog priredbe u Puli - našalio se Dražen pa nastavio:

- Na stranu sav stres zbog nepovoljne vremenske prognoze, u sjećanju mi je ostala atmosfera i energija koju pruža Arena. Ne znam osjećaju li i drugi isto, ali energija između tih zidina koje su sagrađene prije dvije tisuće godina upravo u svrhu održavanja gladijatorskih borbi nije usporediva s priredbama u klasičnim dvoranama. Iznimno smo ponosni što smo jedina MMA organizacija na svijetu koja održava evente u gladijatorskoj Areni, odnosno rimskom amfiteatru i zaista dajemo sve od sebe da to bude istinski spektakl. Produkcija će ovaj put biti na još većoj razini, a priredbu će otvoriti globalna megazvijezda Stjepan Hauser - otkriva Forgač.

Foto: FNC

Uz neka pojačanja, na svemu od prvog dana radi 'ista ekipa'. Nažalost, od jednog se člana ta ekipa morala oprostiti te se FNC 12 održava u sjećanje na Marija Špekuljuka.

- On je bio član ATT-a Zagreb i čovjek koji je dao nemjerljiv doprinos u početcima FNC-a. Nesebično je pomagao, bio heroj domovinskog rata, pripadnik elitne postrojbe specijalne policije i čovjek iznimno cijenjen u društvu. Jedan je od rijetkih koji je svim srcem vjerovao u uspjeh organizacije, a bili smo više od timskih kolega i partnera, bili smo prijatelji u pravom smislu te riječi. Od Marijevog kuma Alena Lipnika potekla je ideja da se prva priredba u rujnu održi u sjećanje na pokojnog nam prijatelja - govori nam čelni čovjek FNC-a pa se osvrće na povijest organizacije:

- Ove četiri godine su proletjele. To je u kontekstu jedne borilačke organizacije zapravo dosta vremena, ali je jako kratak vremenski period. Ako se FNC usporedi sa školarcem, može se reći da nismo preskakali po jedan razred, već smo dosad upisali fakultet. U vrijeme početaka organizacije vozio sam se pored zagrebačke Arene i pitao se hoćemo li ikada dovoljno narasti da održimo priredbu u njoj, a ove smo godine osvojili i taj vrh te održali zaista spektakularnu priredbu u Ateni. FNC od početka čini ista ekipa, a s obzirom na rast, priključili su se mnogi kvalitetni ljudi popu Ante Jurića, koji je uz matchmaking preuzeo i veliki dio organizacije samih priredbi. Tajna uspjeha? Nema neke posebne, najvažniji su međuljudski odnosi i poštovanje. Ekipa vjeruje u uspjeh FNC-a, voli MMA, ima potrebne vještine i znanje te svakodnevno fanatično radi s ciljem da isporuči što kvalitetniji sadržaj publici - jasan je Forgač.

'Glavna borba večeri je najbolje što europski MMA može ponuditi'

Priredbu u Puli predvodit će okršaj za teškašku titulu između prvaka Ivana Vitasovića (31, 11-5-1) i prvaka poljskog FEN-a te dugogodišnjeg člana najjače europske organizacije poljskog KSW-a, Michala Andryszaka (31, 25-10-1).

- Taj je meč nešto najbolje što europski MMA može ponuditi kad je u pitanju teška kategorija. To su dva vrhunska teškaša u najboljim godinama, zaista vrhunski meč. Kakav je to okršaj najbolje govori podatak da su ga najavili neki od vodećih svjetskih portala kad je borilački sport u pitanju poput Sherdoga i MMA Fightinga - govori Dražen pa se osvrće na pitanje o mogućoj većoj priči iza tog meča s obzirom na to da FNC ove godine ide u Beograd, a spominje se i meč Darka Stošića (31, 18-6):

Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- On ima meč 14. listopada u KSW-u i to mu je zadnja borba po trenutačnom ugovoru s Poljacima. FNC će se svakako ponuditi kao opcija za nastavak Darkove karijere, a kao njegov menadžer ću mu to svakako preporučiti, haha. Ne zna se što donosi budućnost, ali bilo bi to izuzetno zanimljivo za regionalne MMA fanove.

Vidjet ćemo tri borbe za titulu, a na rasporedu su trebale biti četiri, međutim prvak perolake kategorije (-66 kg) Jordan Barton (30, 8-3-1) zaradio je tešku posjekotinu na oku na sparingu te je morao otkazati meč protiv Ronyja 'Jasona' (39, 16-10-1) te je ona premještena za 4. studenog kad bi FNC trebao stići u Beograd. U isto vrijeme kao FNC 12 u Puli održat će se i UFC-ova priredba u Parizu. Dok je sad FNC pojam za MMA u regiji, pitanje je koliko će biti potrebno da neki borac iz regionalne organizacije ode direktno u UFC.

- Poslujemo tek četiri godine, a to što nas uspoređuju s najboljim europskim organizacijama poput KSW-a i britanskog Cage Warriorsa velika je stvar i dokaz kakav smo posao odradili u kratkom razdoblju. Moja procjena je da su nam potrebne još dvije do tri godine da bismo bili na nivou spomenutih organizacija, s time da su neke naše priredbe, poput ove koja dolazi ili one u zagrebačkoj Areni, već na toj razini. Ako govorimo u regionalnom tržištu, bez konkurencije smo najbolja promocija. Kad govorimo o plasiranju boraca u UFC, tu smo se prihvatili 'rudarskog' posla preko stvaranja novih boraca u Armagedonu koje kasnije gradimo dalje kroz organizaciju, ali uvjeren sam da ćemo kroz godinu do dvije imati UFC borca potpunog izgrađenog kroz FNC. Također, primjerice Tariel Abbasov (27, 8-0) bi mogao potpisati za najjaču svjetsku organizaciju kroz dvije do tri borbe.

Foto: Denis Kapetanovic

Uskoro ulazimo u završni tjedan priprema, a prije samog borilačkog spektakla u Areni je FNC pripremio i razna događanja.

- Očekuje nas promotivni event u Puli i konferencija za novinare, vaganje boraca za medije i publiku te nakon svega borilački spektakl u Areni. Snimat ćemo i vlogove te ih objavljivati na društvenim mrežama uz još mnogo sadržaja za naše fanove. Pozivam sve koji su u mogućnosti da 2. rujna dođu u Pulu jer nas očekuje zaista nezaboravan spektakl - zaključio je popularni Forgy.

Ulaznice za priredbu su u prodaji putem sustava Eventim.hr, a podsjetimo, FNC 12 je na rasporedu u subotu, 2. rujna, s početkom u 20 sati.