Dres Maradonine 'Božje ruke' na dražbi: Traže enorman iznos

Steve Hodge, Englez koji je dobio dres Diega Maradone nakon čuvenog polufinala SP-a 1986., traži dva milijuna dolara na privatnoj dražbi. U njemu je Diego zabio dva čuvena gola

<p>Dres kojeg je <strong>Diego Maradona</strong> nosio kada je zabio slavni gol "Božjom rukom" na utakmici protiv Engleske na SP-u 1986. u Meksiku mogao bi na dražbi biti prodan za dva milijuna dolara nakon što je slavni Argentinac preminuo u srijedu, tvrdi jedan američki stručnjak za sportske memorabilije.</p><p>Dres je vlasništvo bivšeg engleskog reprezentativca <strong>Stevea Hodgea</strong> (58) koji ga je dobio od Maradone nakon utakmice u Meksiku.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Borba za Diegovo nasljedstvo</b></p><p>- Hodao sam tunelom, a Maradona je dolazio iz suprotnog smjera. Samo sam skinuo svoj dres i zamijenili smo ih tamo - rekao je Hodge koji je nakon te utakmice ostao dulje na terenu zbog televizijskog intervjua.</p><p>Dres je trenutačno izložen u Engleskom nacionalnom nogometnom muzeju u Manchesteru.</p><p>- Jako je teško odrediti vrijednost dresa "Božje ruke", ali znam da vlasnik traži dva milijuna dolara na privatnoj dražbi - izjavio je stručnjak za sportske memorabilije <strong>David Amerman</strong>.</p><p>- To bi moglo biti moguće s obzirom na to da su u nogometu vrijednosti skočile.</p><p>- Teško je očekivati da će dobiti dva milijuna dolara, ali ne vidim zašto netko tko ima novca ne bi želio nešto takvo. Ne možete samo staviti cijenu na to. Ako nađete pravu osobu na pravom mjestu, to je realna mogućnost - pojasnio je Amerman.</p><p>- Nedavno smo prodali kopiju Maradonine nogometne iskaznice kada je tek postao senior za 10.000 dolara. To je iskaznica koja je prije nekoliko godina vrijedila možda par stotina dolara i to je bilo prije njegove smrti. Jučer sam na internetu vidio jednu za koju traže 20.000 dolara.</p>