Drmić: Treneru veliko hvala na povjerenju. I u derbiju protiv Hajduka moramo ovako zabijati

Nije lako kada se postavi pet odozada, stvarno su se super branili. Ali opet smo imali naše mogućnosti, nakon 1-0 smo probili i od tada je bilo dosta lakše, rekao je nakon utakmice Rudeša i Dinama (1-5) dvostruki asistent i strijelac četvrtog gola Gabrijel Vidović.

Foto: Sofascore za 24sata

Druga utakmica u HNL-u, drugi pogodak. Obično treba malo za prilagodbu, vama nije problem?

- Momci su mi dosta olakšali. Dobro su me prihvatili, dobro razumijem igru i dosta je lakše i zbog suigrača.

Dinamo je jako efikasan. Ritam je gust, kolika je bitna nova pobjeda i efikasnost?

- Svaka utakmica je bitna, tako gledamo. Za nas je svaka utakmica finale i idemo uvijek sto posto.

Igralo se na Kranjčevićevoj, ali podrška navijača Dinama bila je dobra.

- Kad god sam gledao Dinamo i kad god sam igrao, podrška je bila top. Hvala navijačima.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Josip Drmić zabio je hat-trick Rudešu.

Dojmovi?

- Dojam je dobar. Super da su svi dobili priliku. Ovo je jako važno. Važan korak u pravi smjer. Trebamo ići prema naprijed, penjati se stepenicu po stepenicu prema gore. Jako je teško, znali smo da će biti, ali ovo je bio mali, a opet veliki korak za nas.

Jakirović je premiješao sastav, ali sve je izgledalo sjajno.

- Svi su odlično odigrali. Jako važno je da se rotira i da momci dobiju priliku. Danas se vidjelo kako su mi asistirali, kako su me u te prilike doveli da ja mogu briljirati i zabijati. Mogu samo reći hvala momčadi i povjerenju trenera. Vidjelo se da su svi htjeli i željeli. To je pokazao i rezultat. Šteta što smo primili taj jedan gol.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo je strašno efikasan posljednjih utakmica. Koliko je to važno?

- Važno je doći u šanse i onda ih realizirati. Danas smo to pokazali, vidjelo se. Zato je taj enorman rezultat. To moramo napraviti i u idućim utakmicama. Čeka nas derbi i samo za budućnost moramo gledati da takve šanse koristimo, da i u derbiju to isto napravimo.