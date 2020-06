'Drožđek je bio dužnik, a Obre nam je, kartaški, as na cenera!'

<p>Efikasnost, odlučnost u završnici prvog poluvremena. Zabili smo izigrane akcije, naravno da je onda puno lakše igrati. Ako na brzaka analiziramo utakmicu, ja sam jako zadovoljan jer nam Hajduk nije stvorio nijednu šansu. Zabili su iz dva vanjska šuta Mislim da bi bilo nepravedno da nismo dobili utakmicu. Čestitam dečkima na izvedbi, svemu čemu radimo i na samopouzdanju. Baš sam sretan, sretan, započeo je <strong>Samir Toplak </strong>za <a href="https://www.facebook.com/hnkhajduk/videos/881936182311829/" target="_blank">Hajduk Digital</a> nakon velike pobjede protiv <strong>Hajduka </strong>u borbi za ostanak (2-3).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Senzacionalna pobjeda Varaždina u Splitu</strong></p><p>Nevjerojatno prvo poluvrijeme odigrali su izabranici Samira Toplaka na Poljudu i vodili 3-0 nakon 45 minuta. Maestralna partija Varaždinaca rezultirala je sa tri gola u mreži <strong>Josipa Posavca</strong>, a pucali su pet puta. A jedan od zaslužnih za to je i Jorge Obregon (23), Kolumbijac koji je pokazao što znači pravi napadač za Varaždin.</p><p>- <strong>Obregon </strong>je as na cenera! Pakleni igrač, sačuva loptu, može asistirati i zabiti. Sigurno da se nismo došli braniti, mi se ne borimo za ostanak, mi se borimo za goli život. Bod bi bio super, bio bih zadovoljan s bodom ovdje, ali ako ne igraš otvoreno i ne ideš na pobjedu izgubit ćeš i ovaj bod, proći ćeš tu kao Inter. Zato uvijek kažem idemo odigrati, igra daje rezultat i idemo to prezentirati kao što smo danas.</p><p>A svoje je napravio i igrač Lokomotive na posudbi u Varaždinu, <strong>Domagoj</strong> <strong>Drožđek </strong>(24) koji nije zabio od kolovoza, a danas je utrpao dva gola.</p><p>- Prije nego je počela utakmica rekao sam da imamo tri dužnika u igri zasad - Domagoj, Tekla i Posavec. To su igrači koji mogu napraviti razliku, a Domagoj je danas proradio i Tekla je dao sve od sebe, odličan je bio u obrani na Hamzi. Očekujem pomak prema naprijed jer on to može. Nek počnu vraćati dugove i ja ću biti sretan - jasan je Toplak.</p><p><strong>Inter </strong>je izgubio na <strong>Aldo</strong> <strong>Drosini</strong> <strong>2-0 </strong>od <strong>Istre</strong>, a Toplak je oštro progovorio i o svom bivšem klubu .</p><p>- Ne čudi me to. Kad nekog lažeš, kradeš i ne ispunjavaš obaveze, onda te klepne po glavi i sve što si napravio ti se vrati. Meni se vraća u pozitivnom, a nekom drugom u negativnom smjeru. Pozitivan sam zbog svoje ekipe, drugo me ne interesira.</p><p>Do kraja prvenstva još je sedam kola. Varaždin ima 21 bod na pretposljednjem mjestu, ispred njega je na 'mjestu spasa' Istra' sa 22 boda, a Inter je posljednji sa 17 bodova. U Varaždin u sljedećem kolu stiže upravo Istra.</p><p>Mnogo je toga još u igri, i moramo ići do kraja utakmicu po utakmicu. Uvjeren sam da moramo iskoristiti vjetar u leđa i da ćemo ostati u ligi - zaključio je Toplak.</p>