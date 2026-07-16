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KONTROVERZNI NATPIS

Drski Argentinci nastavili lupati po Englezima nakon debakla: Falklandski otoci su argentinski

Piše Ivan Kužela,
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Drski Argentinci nastavili lupati po Englezima nakon debakla: Falklandski otoci su argentinski
Foto: Amanda Perobelli
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Argentina je nakon ludog preokreta srušila Englesku 2-1 i u slavlju razvila provokativni transparent o Falklandima. Sad im zbog političke poruke prijeti Fifina kazna

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Nakon dramatičnog preokreta i pobjede 2-1 protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva, argentinski nogometaši proslavili su ulazak u finale kontroverznim potezom. Neposredno nakon posljednjeg sučevog zvižduka na stadionu Mercedes-Benz u Atlanti, igrači predvođeni Giovanijem Lo Celsom i Lisandrom Martínezom prišli su navijačima i razvili veliki transparent s natpisom "Las Malvinas Son Argentinas" (Falklandski otoci su argentinski).

POGLEDAJTE GALERIJU:

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
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Foto: Carlos Barria

Pobjeda izborena u sudačkoj nadoknadi

Sama utakmica bila je nabijena tenzijama, a činilo se da će Engleska nakon 60 godina ponovno ući u finale Svjetskog prvenstva. Poveli su u 55. minuti golom Anthonyja Gordona i držali prednost sve do same završnice. No, Argentina je tada pokazala nevjerojatan karakter. Prvo je Enzo Fernández u 85. minuti izjednačio rezultat, unoseći potpunu neizvjesnost.

Kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Lautaro Martínez je u drugoj minuti sudačke nadoknade glavom zabio za konačnih 2-1 i veliko slavlje Argentinaca. Eksplozija oduševljenja na tribinama prelila se na teren, gdje su igrači slavili pobjedu koja je za njih očito značila puno više od sportskog uspjeha. Tisuće navijača pridružilo se igračima u skandiranju poznate pjesme: "Tko ne skače, Englez je!".

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Agustin Marcarian

Politička poruka koja ne blijedi

Ovaj potez ponovno je u središte pozornosti stavio političke tenzije između Argentine i Ujedinjenog Kraljevstva, koje datiraju još od Falklandskog rata 1982. godine. U sukobu koji je trajao 74 dana živote je izgubilo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika. Dok se u Britaniji pak Falklandi rijetko spominju, u Argentini su oni sastavni dio nacionalnog identiteta i bolna točka ponosa. Stadioni i zračne luke nose ime Malvina, a ratni veterani se često slave na poluvremenima utakmica uz ovacije.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Paul Childs

Rivalstvo s Engleskom stoga nadilazi nogometne okvire. Utakmica četvrtfinala SP-a 1986., samo četiri godine nakon rata, pamti se po dva gola Diega Maradone - legendarnoj "Božjoj ruci" i maestralnom solo prodoru. Strastveni argentinski navijači svoje osjećaje prema Engleskoj redovito izražavaju pjesmama. Jedna od himni ovog prvenstva postala je pjesma koja sadrži stihove "Za Malvine, za Diega, za Leov posljednji", a koju su igrači pjevali u svlačionici nakon prethodnih pobjeda.

Moguće posljedice i Fifina pravila

Iako je argentinski izbornik Lionel Scaloni uoči utakmice naglašavao kako ne želi miješati politiku i nogomet, potez njegovih igrača vjerojatno neće proći bez reakcije. Fifin kodeks ponašanja na stadionima strogo zabranjuje "transparente, zastave i druge predmete političke, uvredljive i/ili diskriminatorne prirode". Argentinski nogometni savez već je 2014. godine kažnjen jer su igrači prije prijateljske utakmice sa Slovenijom držali sličan transparent.

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: DALE ZANINE

Nedavni Uefin primjer kazne za španjolske reprezentativce Álvara Moratu i Rodrija zbog pjesme "Gibraltar je španjolski" pokazuje da krovne organizacije nemaju toleranciju na takve poruke. Kontrast je stoga tim veći što argentinski savez objavljuje snimke igrača kako pjevaju pjesme o Malvinima, dok Engleski nogometni savez aktivno radi na suzbijanju spornih pjesama svojih navijača.

*uz korištenje AI-ja

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