Drugi veliki skalp u 24 sata: Sjajni Hrvati 'skinuli' i Belgiju!

Ni 24 sata od prve, povijesne pobjede, nad Finskom u službenoj utakmici, hrvatski odbojkaši u Tampereu, na prvom turniru Zlatne europske lige, skinuli su i drugi veliki skalp pod novim izbornikom Igorom Juričićem. Hrvatska je pobijedila Belgiju, istim rezultatom (3-1), štoviše, identičnim i načinom jer ponovno je Hrvatska proigrala nakon gubitka prvoga seta te drugi dobila tek u "produžetku".

Spasila je Hrvatska i set-loptu reprezentaciji koju vodi bivši izbornik Hrvatske Emanuele Zanini, a iako su tek petorica igrača donosila poene, preokrenula utakmicu. Šestan se zaustavio na 20 poena, Đirlić na 18, Zeljković na 15, Nikačević na devet i Jakopec na sedam.

- Velike pohvale momčadi, sviđalo mi se zajedništvo na terenu, a najviše što smo ušli u utakmicu bez ikakvih informacija o suparniku. Jako mi se sviđao kapacitet od prvog poena, na adaptaciju u igri. Tražili smo od momčadi da se postavi izvan sustava, odmah su odgovorili na to i jako mi se sviđa što je prijenos informacija bio brz, što vjeruju da je to put prema pobjedi. Jako sam sretan zbog ove prve dvije pobjede, a htio bih naglasiti da imamo još puno rezerve za napredak i da ćemo to još popraviti jer imamo odličnu atmosferu i momčad sjajno reagira - rekao je izbornik, dok je kapetan Đirlić dodao:

- Odličan prvi turnir u Finskoj, ne mogu reći da se nismo nadali pobjedama. Rezultat nije bio prioritet, ali stvarno smo radili dobro posljednja dva tjedna na pripremama, bez prijateljskih susreta, tako da je ovo stvarno dobar pokazatelj. Ali, imamo mi još dosta prostora za napredak, priključuje nam se i Sedlaček uskoro, tako da se definitivno možemo nadati još boljim rezultatima, a i veselimo se što ulazimo u jako dobru formu pred sljedeće vikende i Final Four u Osijeku.

Idućeg vikenda Hrvatsku put vodi u Rumunjsku na drugi turnir, na kojem ćemo igrati protiv Rumunja i Portugala. Bez obzira što kao domaćini završnog turnira u Osijeku imamo sigurno mjesto, svaka se pobjeda broji ovoga ljeta za plasman na Svjetsko prvenstvo putem svjetske ljestvice...

Hrvatska - Belgija 3-1 (21-25, 26-24, 25-22, 26-24)