Drugo slavlje rukometašica u President Cupu. Nakon pobjede protiv Irana, pao je i Urugvaj

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija pobijedila je Urugvaj (34-25) u drugom kolu President Cupa, mini-turnira u kojem sudjeluje osam posljednjeplasiranih reprezentacija iz preliminarne grupne faze Svjetskog prvenstva. U prvom kolu izabranice Ivice Obrvana pobijedile su uvjerljivo Iran 38-9 i trenutačno su u drugoj grupi prve s dvije pobjede.

Hrvatsku je predvodila Dejana Milosavljević s osam golova, a blizu tom učinku bile su Andrea Šimara sa šest i Katarina Pavlović s pet pogodaka. Kod Urugvaja najefikasnija bila je Paula Eastman Ruegger s pet golova.

U preliminarnoj rundi 'kraljice šoka' izgubile su od Rumunjske (33-24), Danske (35-24) i Japana (25-19) te završile zadnje u grupi A. Osim Hrvatske, u skupini 1 President Cupa su spomenuti Urugvaj i Iran te Paragvaj. U grupi 2 su Kina, Kuba, Kazahstan i Egipat.

Hrvatskoj su još najmanje preostala dva dvoboja. Prvi je s Paragvajem koji je na rasporedu 8. prosinca u 11 sati. Ako hrvatske rukometašice pobijede igrat će 10. prosinca u 18.30 sati za 25. mjesto na SP-u protiv osvajača grupe 2.