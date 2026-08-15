Drugoligaš je doveo povijesno pojačanje! Evo o kome je riječ

Drugoligaš Dugopolje je doveo zanimljivo pojačanje iz daleke Azije. U redove dalmatinskog drugoligaša stigao je 20-godišnji Jonan Tan, krilni napadač iz Singapura koji će ispisati novu stranicu hrvatskog nogometa. Tan je prvi nogometaš rođen u Singapuru koji će zaigrati u profesionalnom rangu hrvatskog nogometa.

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Mladi ofenzivac rođen je 27. lipnja 2006. godine, igra na desnom krilu i ljevak je. Prve ozbiljne nogometne korake napravio je u Lion City Sailorsu, jednom od najvećih klubova u Singapuru, za čiju je seniorsku momčad debitirao još sa 16 godina. Bio je među prvim igračima koji su prošli njihov program razvoja elitnih talenata i uspjeli se probiti do prve momčadi.

Tan iza sebe već ima i europsko iskustvo. Nakon nastupa za singapurske Young Lionse preselio se u Portugal, gdje je branio boje U-23 momčadi Estrele Amadore i Vizele. Prošlu sezonu proveo je upravo u Vizeli na posudbi iz Lion City Sailorsa, s kojim je ugovorno vezan sve do ljeta 2029. godine. Transfermarkt njegovu trenutačnu vrijednost procjenjuje na 50 tisuća eura.

Foto: NK Dugopolje/Facebook

Dobre igre u Portugalu donijele su mu i poziv u seniorsku reprezentaciju Singapura. Prvi put našao se na reprezentativnom popisu u listopadu prošle godine za utakmice kvalifikacija za Azijski kup protiv Indije. Tan je nakon toga isticao kako mu je portugalski nogomet pomogao da napreduje u fizičkom i mentalnom smislu te postane agresivniji u natjecateljskom dijelu igre.