IMAJU VELIKE PLANOVE

Drugoligaš u Engleskoj jedva je izbjegao bankrot, a sad gradi stadion vrijedan 1,4 milijarde €

Foto: Jacob King/PRESS ASSOCIATION

Prije pet godine klub se nalazio u teškoj situaciju i an rubu bankrota. Spasio ih je transfer Juda Bellinghama u Borussiju Dortmund zbog čega je klub u znak zahvalnosti odlučio i umiroviti njegov dres s brojem 22

Engleski drugoligaš Birmingham City otkrio je grandiozne planove za izgradnju novog stadiona kapaciteta 62.000 mjesta, koji bi trebao postati ne samo dom kluba u Premier ligi, već i globalna destinacija za najveće sportske i glazbene događaje. Projekt, čija se ukupna vrijednost procjenjuje na više od 3 milijarde eura, predstavljen je uz podršku slavnih imena poput legende NFL-a Toma Bradyja i zvijezde Real Madrida, Judea Bellinghama.

Novi stadion, radnog naziva "The Birmingham City Powerhouse", bit će središnji dio novog Sportskog kvarta u istočnom dijelu grada, a završetak radova planiran je za sezonu 2030./31. Za jedinstveni dizajn zaslužni su Heatherwick Studio i Manica Architecture, koji su inspiraciju pronašli u bogatoj industrijskoj povijesti regije.

Stadionom će dominirati 12 divovskih dimnjaka, koji ne samo da odaju počast nekadašnjim ciglanama na toj lokaciji, već služe i kao strukturna potpora za pomični krov. Jedan od dimnjaka imat će lift koji će voditi do najvišeg bara u Birminghamu, s panoramskim pogledom na grad. Uz pomični krov, stadion će imati i pomični travnjak, što će omogućiti brzu transformaciju za održavanje NFL utakmica, koncerata i drugih velikih manifestacija.

ŽESTOKE RIJEČI Ikona brani Judea: 'Englezi nisu spremni za tamnoputu zvijezdu'
Ikona brani Judea: 'Englezi nisu spremni za tamnoputu zvijezdu'

Globalne ambicije

Tom Wagner, predsjednik kluba i suvlasnik investicijske tvrtke Knighthead, izjavio je kako je ovo "ogromna prekretnica" koja odražava ambiciju kluba da se natječe na najvišoj razini.

- Ovo će biti svjetionik izvrsnosti za Birmingham na globalnoj sceni - poručio je Wagner.

New Birmingham City Stadium Design Unveiling
Foto: Jacob King/PRESS ASSOCIATION

U promotivnom videu prikazanom na predstavljanju sudjelovali su manjinski vlasnik kluba Tom Brady, ali i Jude Bellingham, ponikao upravo u Birmingham Cityju. Reakcija zvijezde Real Madrida na vizuale stadiona bila je kratka i jasna: "Wow". Bellinghamov transfer u Borussiju Dortmund 2020. za 30 milijuna eura, klub je spasio od bankrota, a revanširali su mu se tako da su umirovili njegov dres s brojem 22.

Wagner je iskoristio priliku kako bi izrazio nadu da bi novi stadion mogao postati pozornica za "sjajnu priču o povratku kući" za Bellinghama.

- Ako mu možemo pružiti platformu da ostvari svoj puni potencijal, to je sjajna priča za Birmingham i za cijelu Englesku - dodao je Wagner.
 

