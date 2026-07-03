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NAVIJAČI SU BIJESNI

DRUŠTVENE MREŽE GORE 'Ovo je wi-fi penal i wi-fi gol. Kakvi senzori, suci guraju Ronalda...'

Piše 24sata,
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DRUŠTVENE MREŽE GORE 'Ovo je wi-fi penal i wi-fi gol. Kakvi senzori, suci guraju Ronalda...'
Foto: KEVIN SOUSA
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Drama i bijes nakon šokantnog ispadanja Hrvatske: VAR i 'senzor' poništili Gvardiolov gol, a društvene mreže bruje o pljački i sramotnom suđenju

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"Hrvatska je pokradena, Matanović nije dirao loptu", "Znali smo da Ronaldo mora proći dalje, ali ovo je suludo. Sramota od suđenja", "Je li ovo najveća pljačka u povijesti SP-a? Uz svu tehnologiju, ovo se dogodi. Matanović je promašio loptu, kakvi senzori", "Sramota. Suci opet pogurali Ronalda", nižu se komentari na društvenim mrežama nakon šokantnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva i poraza od Portugala 2-1 u Torontu...

Najsporniji je svima detalj iz 103. minute, kad je Gvardiol zabio za izjednačenje 2-2. Krenulo je ludo slavlje, ali kratko je trajalo.

Sudac Espen Eskas pozvan je od VAR sobe, otišao je pregledati situaciju, utvrdio je da je Matanović dirao loptu. Kaže kako je to 'senzor javio'...

"Ovo je wi-fi penal i wi-fi gol"

"Više vjerujem svojim očima nego nekom senzoru",

"Je li tko vidio kontakt Matanovića i lopte. Osim suca",

"Čak i senzori guraju Ronalda"

"Cijeli svijet je vidio što se dogodilo"

"Ovo je za otkaz sucu odmah. Hrvati su pokradeni"...

"Kapa dolje dečki"

"Ubili ih ko mraz paprike. Pokrali nas ko Sanader MOL"

"Dignite glas jednom više protiv FIFE Hrvatska je puno više od odličnog suparnika kojeg poslje meča svi pohvale!"

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