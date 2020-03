'Društvo se otelo kontroli, a posljedice će biti ogromne...'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Hrvatska je za Ivana svetinja. Odazivat će se dok god bude zdrav.

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić gostovao je na Laudato TV-u u emisiji Izdvojeno koja se emitira svaki dan od 20 do 21 sat.

Prije više od dva mjeseca također je gostovao na navedenoj televiziji, ali tada su bile drugačije teme. Pričao je o svom životnom putu i reprezentaciji, ali ovaj put pričalo se o korona virusu koji je zahvatio svijet.

- Ono što najmanje možemo učiniti je da svatko od nas sluša upute koje dobivamo od stručnjaka, tj. da ostajemo u svojim kućama, te da na taj način pomognemo sebi i drugima kako bismo se sačuvali od korona virusa. To je u ovom trenutku najbitnije. Ovaj virus će ostaviti velike posljedice u svim segmentima našega društva, naprimjer u gospodarstvu i sportu. Moramo biti pozitivni, on će proći, kao što je prošao u Kini te iz svega ovoga moramo izvući dobre stvari. Kada govorim o dobrim stvarima, mislim na to da ćemo, svi skupa, više vremena biti doma sa svojim obiteljima, družit ćemo se više - rekao je Dalić.

Hrvatska je krajem ožujka trebala igrati turnir u Dohi, ali sve je to na kraju odgođeno, kao i Europsko prvenstvo koje je prebačeno na 2021. godinu.

Izbornik je prije dva tjedna bio na ždrijebu Lige nacija u Amsterdamu, a na istom mjestu bio je i predsjednik srpskog nogometnog saveza Slaviša Kokeza koji je zaražen virusom. Zbog mjera predostrožnosti Dalić je neko vrijeme morao provesti u samoizolaciji.

- Previše trčimo za materijalnim stvarima za poslom, užitkom i druženjima, a sve drugo nam je postalo nevažno. Jedan virus zaustavio je svijet, poslao nam je poruku da ne možemo mi baš sve što hoćemo te da mi ne možemo mijenjati svijet i prirodu.

Progovorio je izbornik i o odgođenom Euru.

- Moramo promijeniti našu strategiju i razmišljanje. Jednostavno treba gledati 'tako kako je'. To treba prihvatiti. Bit će nogometa i kasnije. Najvažnije je da sačuvamo mir i pozitivu i iz svega izađemo što bezbolnije. Znam da neće biti lako, pogotovo nama koji smo u nogometu i koji od toga živimo. Ali ima ljudi koji ostaju bez posla i koji su na različite načine ugroženi. Moramo to prihvatit i s time živjeti - rekao je Dalić pa nastavio:

- Trčimo za svim drugim stvarima osim za onima kojima trebamo. Društvo se otelo kontroli. Zapostavili smo obitelj, roditelje, starije. Sad smo dobili poruku da moramo biti još ponizniji, još poslušniji i da će onda biti onako kako treba. Ja gledam po sebi, detaljno mi je bio isplaniran program, stalno neka putovanja, obveze, sastanci, nije bilo dovoljno vremena za bližnje. Daj Bože da iz ove korone izvučemo poruke i da nas nauči pravim stvarima – zaključio je izbornik Dalić.

