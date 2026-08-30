Drviš: To je bila vrlo riskantna taktika! Svaka čast što je primio toliko udaraca, ali zdravlje pati

Stipe Drviš (53) osvrnuo se na pobjedu Filipa Hrgovića protiv Mosesa Itaume u borbi za IBF-ov naslov svjetskog prvaka teške kategorije. Bivši WBA prvak u poluteškoj kategoriji analizirao je dvoboj u kojem je hrvatski boksač do pobjede stigao prekidom u devetoj rundi.

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Itauma je tijekom prvih osam rundi imao više uspjeha i skupljao bodove, no visoki tempo nije uspio zadržati do kraja. Britanac je u devetoj rundi ostao bez dovoljno energije za nastavak, što je Hrgović iskoristio i serijom napada prisilio njegov kut na predaju.

- Ubijao ga je na poene tih osam rundi, ali kod mladog Engleza presudilo je neiskustvo. Nije kalkulirao na 12 rundi, izgorio je prije. Filip je čekao svoju priliku i dočekao je, rekao je Drviš u Dnevniku Nove TV.

Foto: Peter Cziborra

Drviš je posebno izdvojio količinu udaraca koje je Hrgović primio tijekom meča. Smatra da je hrvatski boksač zbog toga preuzeo velik rizik te naglašava kako takav broj snažnih udaraca u glavu dugoročno može ostaviti posljedice.

- Ako je to bila taktika, bila je vrlo riskantna jer je Filip primio dosta dobrih, jakih udaraca u glavu. Na svu sreću, čvrst je i izdržao je to. Ja se nadam da to nije bila taktika, ali evo, dobro je prošlo. Svaka mu čast koliko je udaraca podnio, ali koliko je to dobro, toliko i nije dobro za njegovo zdravlje. Naravno, takvi udarci dugoročno su štetni. Nadam se da se ovo više neće ponavljati.

Foto: Peter Cziborra

Nakon osvajanja naslova Hrgovića prema pravilima IBF-a čeka obvezna obrana protiv Franka Sancheza. Drviš smatra da bi hrvatskom boksaču prije sljedećeg nastupa koristilo nekoliko mjeseci odmora i oporavka nakon zahtjevnog meča s Itaumom.

- Vjerojatno će morati sa Sanchezom, iako bi Filip htio boksati za još neku titulu. Prvo se treba dobro oporaviti. Treba mu se dopustiti da uživa u ovom uspjehu narednih par mjeseci. Nebitno je što ja mislim, ali moj savjet njemu bio bi da odmori glavu i onda krene dalje.

Foto: Peter Cziborra

Drviš je za kraj spomenuo i veliki interes britanskih medija za borbu, kao i podcjenjivanje Hrgovića uoči meča. Hrvatski teškaš na kraju je slavio prekidom i osvojio prvi svjetski naslov u profesionalnoj karijeri.

- Bilo je degutantno to slušati dva mjeseca, pogotovo zadnjih sedam dana. Svi britanski mediji podcijenili su Hrgovića i zbog toga je pobjeda još slađa. To u tebi stvori inat. Filip se nikad ne predaje. Uspio je, svaka mu čast.