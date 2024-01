Država od 50.000 stanovnika nadomak senzacije, Portugal i Nizozemska uvjerljivo pobijedili

Farski Otoci ipak nisu uspjeli iznenaditi Sloveniju u 1. kolu rukometnog Eura. Slovenci su nakon 60 minuta igre slavili 32-29 i prošli prvu prepreku u Njemačkoj.

Prvo poluvrijeme ponudilo je iznimno borbenu i izjednačenu utakmicu, a na predah se otišlo s 13-13. Farani su dobro otvorili nastavak susreta i došli do dva gola prednosti (17-15), nakon Slovenci odgovaraju četirima uzastopnim golovima i dolaze do prednosti koju nisu ispustili do kraja susreta.

Foto: ANNEGRET HILSE

Slovenci su tako osvojili prve bodove na Euru te će u idućem kolu igrati protiv Poljske, dok će Farski Otoci tražiti prve bodove u okršaju s Norvežanima.

U 1. kolu skupine E Nizozemska je opravdala ulogu favorita i svladala Gruzijce rezultatom 34-29. Najbolji strijelci utakmice bio je Giorgi Tskhovrebadze s devet golova, dok su u pobjedničkoj momčadi briljirali Rutger ten Velde i Dani Baijens sa šest golova.

Foto: KAI PFAFFENBACH

Nizozemci će u 2. kolu igrati protiv Bosne i Hercegovine, dok Gruzijce čeka još jedan težak posao u vidu okršaja sa Švedskom.

Rukometna reprezentacija Portugala također nije dopustila iznenađenje u 1. kolu rukometnog EP-a. Portugalci su slavili s uvjerljivih +7 (31-25) protiv Grčke, jednog od najvećih autsajdera prvenstva.

Foto: ANGELIKA WARMUTH

Premda tijek utakmice nije odavao dojam da će favorit slaviti s tolikom gol-razlikom... Grci su se dobro držali u prvom poluvremenu, do rezultata 9-10, kada Portugalci zabijaju četiri gola u nizu i odlaze na +5. Ipak, Grci se vraćaju u nastavku utakmice i izjednačavaju na 19-19, ali onda su stali. Od sljedećih 10 golova, Portugalci su zabili čak devet i osigurali prvu pobjedu u Njemačkoj.