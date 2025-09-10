Država od 600.000 stanovnika nadomak prvog plasmana na SP

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka napravila je veliki korak prema prvom plasmanu na Svjetsko prvenstvo nakon što je u osmom kolu skupine D afričkih kvalifikacija pobijedila Kamerun 1-0. Gol odluke zabio je napadač talijanske Verone Dailon Livramento u 54. minuti.

Ekipa "Cabo Verdea", koju vodi izbornik Pedro Leitao Brito, poznatiji kao Bubista, sada vodi u skupini s 19 bodova, četiri više od Kameruna, a do kraja su još dva kola.

Zelenortski Otoci postali su neovisni od Portugala 1975., nacionalni nogometni savez je osnovan 1982., a Fifi se pridružio 1986. godine, imaju oko 600.000 stanovnika. Do sada nikada nisu nastupili na Mundijalu, dok su na afričkom Kupu nacija sudjelovali četiri puta, a najbolji plasman su ostvarili 2023. doguravši do četvrtfinala.

Pobjednici osam afričkih skupina izravno će se kvalificirati na Svjetsko prvenstvo, dok će se četiri najbolje drugoplasirane ekipe natjecati u doigravanju za jedno mjesto koje će voditi na Fifin interkontinentalni turnir.

Dva kola prije kraja kvalifikacija jedino su Maroko i Tunis osigurali vizu za SP 2026. u SAD, Kanadi i Maroku. U utorak su im se pobjedama mogli pridružiti Egipat i Južnoafrička Republika, ali nisu uspjeli, pa će za novu priliku pričekati oglede u listopadu.

Egipat je u dvoboju iz A skupine odigrao 0-0 na gostovanju kod Burkine Faso. Ovim rezultatom Egipćani su ostali na +5 ispred Burkine dva kola prije kraja i teško je vjerovati da će protiv Džibutija i Gvineje-Bissau propustiti potvrditi plasman na SP.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

U drugom susretu Sierra Leone je s 2-0 svladala Etiopiju ostavši u igru za drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije. Golove za domaćine zabili su Momoh Kamara u 37. i Alhassan Koroma u šestoj minuti nadoknade.

Egipat vodi na ljestvici s 20 bodova, Burkina Faso ima 15, a Sierra Leona 12 bodova.

Korak do World Cupa je i Južna Afrika nakon što je odigrala 1-1 protiv Nigerije. Domaćin je poveo nakon autogola Williama Troosta-Ekonga u 25. minuti, a izjednačio je Calvin Bassey u 45. minuti. Južna Afrika vodi na vrhu ljestvice sa 17 bodova, a Nigerija ima 11.

Senegal je u skupini B ostvario iznimno važnu gostujuću, 3-2 pobjedu protiv DR Konga preuzevši vrh ljestvice s dva boda više. Domaćin je poveo 2-0 golovima Cedrica Bakambua (27) i Yoanea Wisse (33), no Senegal je u nastavku susreta okrenuo rezultat golovima Pape Gueyea (39), Nicolasa Jacksona (53) i Papea Matara Sarra (87).

Uoči zadnja dva kola Senegal vodi sa 18 bodova, DR Kongo ima 16, a Sudan 12 bodova. U derbiju skupine F Obala Bjelokosti je na gostovanju kod Gabona odigrala bez golova zadržavši bod prednosti uoči zadnja dva kola.