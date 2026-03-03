Obavijesti

Dubai zbog eskalacije rata seli košarkašku ekipu u Sarajevo

Piše Luka Tunjić,
Foto: Dusan Milenkovic

Utakmice će vjerojatno igrati u popularnoj Zetri koja prima oko 12.000 gledatelja. Dvorana 'Mirza Delibašić' spominje se kao moguća alternativa.

Admiral

Upravni odbor Eurolige u utorak je na sjednici odlučio kako Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv i Dubai BC moraju premjestiti svoje domaće utakmice zbog eskalacije rata na Bliskom istoku. Prema novim odredbama, Hapoel odlazi u Sofiju, a Maccabi će biti domaćin u Beogradu, koji mu je bio baza od početka sukoba u Gazi.

Najveća nepoznanica bio je Dubai, novi član košarkaške elite. Nova baza klupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bit će u Sarajevu, gradu s kojim već ima snažne sportske veze, s obzirom na to kako je KK Dubai u lipnju prošle godine potpisao strateški ugovor s KK Bosnom.

Utakmica za treće mjesto VTB kupa između KK Dubai i KK Crvena zvezda MeridianBet
Foto: Dusan Milenkovic

Taj ugovor uključuje suradnju u razvoju mladih igrača i korištenje zajednički resursa, a Sarajevo je od početka u klupskoj dokumentaciji naveden kao sekundarnda dvorana Dubaija. Utakmice će vjerojatno igrati u popularnoj Zetri koja prima oko 12.000 gledatelja.

Dvorana "Mirza Delibašić" spominje se kao moguća alternativa. Dubai bi prvu utakmicu pred sarajevskom publikom mogao odigrati u četvrtak, 12. ožujka, kada bi trebao ugostiti Baskoniju od 19 sati. 

