Dubrava šokirala Cibonu i sad je 1-1 u četvrtfinalnoj seriji...

Košarkaši Dubrave su kreirali iznenađenje u drugom četvrtfinalnom dvoboju prvenstva Hrvatske te su domaćom pobjedom protiv Cibone 86-84 (21-22, 18-22, 24-29, 23-11) izjednačili seriju na 1-1.

U trećem dvoboju, koji odlučuje o putniku u polufinale, Cibona će biti domaćin, a pobjednik tog para igrat će protiv boljega iz susreta Splita i Zaboka. Splićani su pobijedili u prvoj utakmici 86-80, dok će u nedjelju Zabok biti domaćin drugom susretu.

Jedan polufinalni par doigravanja je poznat, Zadar će igrati protiv Dubrovnika.

Drugi ogled Dubrave i Cibone je bio prilično izjednačen od početka, s tim da je Cibona bila u stalnoj, blagoj prednosti. Sedam i pol minuta prije kraja Cibona je povela 77-68 i u tom trenutku stala. Dubrava je pomalo spuštala zaostatak te je stigla do 82-82.

Deset sekundi prije kraja oba slobodna bacanja promašio je igrač Cibone Kamaka Hepa, dok je dvije sekunde prije kraja Jean-Francois Rajaofera pogodio oba za Dubravu i osigurao slavlje na istoku Zagreba.

John Wright je za Dubravu postigao 23 poena uz pet skokova, a Lovro Gnjidić 20 koševa uz osam asistencija i pet skokova.

Prvi strijelac Cibone bio je Roko Serdarušić s 14 poena, a tome je dodao šest skokova. Po 12 poena su ubacili Jan Palokaj i Justin Roberson. Žan Mark Šiško je dao 10 poena uz 11 asistencija.

Košarkaši Zadra i Dubrovnika pobijedili su i u drugim četvrtfinalnim dvobojima Kvarner i Samobor te su time izborili međusobni polufinalni ogled doigravanja domaćeg prvenstva.

Nakon domaćih 90-70 u drugom susretu je aktualni prvak Zadar u Rijeci pobijedio Kvarner s 96-72 (20-13, 25-26, 28-24, 23-9) te je dobio seriju s 2-0. Boris Tišma je predvodio zadarske strijelce s 20 poena, a uz to je ostvario devet skokova i tri asistencije. Vladimir Mihailović je ubacio 16 poena, a Adam Mekić 12. U riječkom sastavu Lovre Bašić je ubacio 15 poena.

Dubrovnik je pred svojim navijačima pobijedio Samobor sa 77-69 (21-21, 23-17, 20-6, 13-25) te je došao do 2-0 u seriji. U prvoj utakmici Dubrovnik je kao gost pobijedio 86-81.

Marko Loncović je bio najbolji strijelac Dubrovnik s 23 poena, a ostvario je i šest skokova. Lukša Andrić je ubacio 19 poena uz četiri skoka. Kod Samobora je Glen Thomas Burns postigao 17 poena uz sedam uhvaćenih lopti.