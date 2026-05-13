Split jedva slomio Zabok na startu playoffa, pobjeda Zadra

Nakon Dubrovnika i Cibone do prvih su pobjeda u četvrtfinalu domaćeg prvenstva stigli košarkaši Splita i Zadra na domaćim parketima, Splićani su pobijedili Zabok 86-80 (25-19, 21-19, 21-22, 19-20), dok su Zadrani bili bolji od riječkog Kvarnera s 90-70 (21-5, 16-27, 24-22, 29-16).

Split je daleko teže od očekivanog, u posve izjednačenoj utakmici, nadjačao kao domaćin Zabok s 86-80. Cijelu su utakmicu gosti opasno prijetili, a 23 sekunde prije kraja Zabok je bio na 80-81. S pet slobodnih bacanja, Sikirića i Coseyja, Splićani su ipak doplovili do pobjede.

Antonio Sikirić je bio prvi strijelac Splita s 19 poena, a tome je dodao šest skokova. Teyvon Myers je ubacio 13 poena uz pet asistencija, a Dario Drežnjak 11 poena uz četiri asistencije i šest skokova za domaćina. Prvo ime Zaboka bio je Henrik Širko sa 16 poena, 10 skokova i tri asistencije.

Zadar je dosta lakše nego li Splićani potvrdio status favorita te je pred svojim navijačima svladao Kvarner 90-70. Iako je Zadar dobio prvu četvrtinu s 21-5 gosti su se uspjeli vratiti tijekom druge i treće dionice. Ipak, drame u Zadru nije bilo, hrvatski prvak je dodao gas u posljednjih deset minuta i na kraju lako slavio.

Po 21 su poen za Zadrane postigli Vladimir Mihailović i Boris Tišma. Tome je još Tišma dodao pet asistencija i osam skokova. Marko Ramljak je ubacio 15 poena uz osam skokova. Na drugoj je strani u riječkom sastavu najbolji bio Filip Vujičić s 22 poena i sedam skokova.

Ranije u srijedu su do startne prednosti došli Dubrovnik i Cibona. Dubrovčani su u gostima svladali Samobor s 86-81 (21-19, 19-18, 22-15, 24-29), dok je Cibona kao domaćin bila bolja od Dubrave s 96-73 (25-26, 30-12, 23-18, 18-17).

Za Dubrovnik je Ivan Gulin postigao 17 poena uz četiri skoka, dok je Josip Batinić dodao 16 koševa uz pet asistencija i sedam skokova. Prvo ime Samobora bio je Dino Cinac s 24 poena, tri asistencije i tri uhvaćene lopte.

Kod Cibone je Vigo Bart zabio 15 poena uz četiri skoka. Po 14 koševa su dali Krešimir Radovčić i Justin Roberson, s tim da je prvi imao tri, a potonji četiri asistencije. Žan Šiško je dao 12 koševa uz osam asistencija i četiri skoka. Po 20 poena kod Zaboka su zabili John Wright i Lovro Gnjidić, s tim da je potonji ostvario četiri asistencije i pet skokova.

Sve druge četvrtfinalne utakmice na rasporedu su u subotu.

PH košarkaši, četvrtfinale (prve utakmice):

Split - Zabok 86-80 (Split je poveo u seriji s 1-0)

Zadar - Kvarner 2010 90-70 (Zadar je poveo u seriji s 1-0)

Samobor - Dubrovnik 81-86 (Dubrovnik je poveo u seriji s 1-0)

Cibona - Dubrava 96-73 (Cibona je povela u seriji s 1-0)